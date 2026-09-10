Renault presenta Niagara, su nueva "robusta y funcional" pick-up para Latinoamérica

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Renault ha presentado este jueves la Niagara, su nueva pick-up que será fabricada en Latinoamérica y vendida en dicho mercado, con un diseño que combina la comodidad y tecnología propias de un SUV con un carácter "más robusto y funcional".

Niagara supone una gran renovación en el segmento de pick-ups. Está diseñada para atraer a una base más amplia de clientes que buscan un vehículo no solo para uso diario, sino también para actividades de ocio o negocios.

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Con Niagara, Renault continúa expandiéndose hacia uno de sus mercados más estratégicos y este modelo marca el inicio de una nueva fase en la ofensiva internacional de la marca. Entre ahora y 2030, Renault planea lanzar 14 nuevos modelos fuera de Europa para consolidar su posición como la marca francesa líder mundial.

Basándose en el importante potencial de desarrollo que ofrecen los mercados internacionales, Renault busca acelerar tanto su crecimiento como su electrificación. El objetivo para 2030 es generar la mitad de sus ventas fuera de Europa, y al mismo tiempo, aumentar la proporción de motorizaciones eléctricas e híbridas en hasta un 50% del mix en esos mercados.

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Actualmente, América Latina es uno de los mercados más dinámicos para las pick-ups. En varios países de esta región, las pick-ups representan una proporción significativa de las ventas de vehículos multipropósito, cubriendo una gama especialmente amplia de usos.

Los tres principales mercados objetivo de Niagara son Brasil, Argentina y Colombia. Estos mercados por sí solos representan la mayor parte de las ventas potenciales. Junto a estos tres mercados, Niagara también será importado a varios otros países latinoamericanos más adelante.

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