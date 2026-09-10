Registrado un ataque con proyectiles contra dos buques en aguas al oeste de Omán

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El centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado a la última hora de este jueves de un "ataque" con proyectiles contra dos buques en aguas de Omán, en medio del repunte de hostilidades entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz.

La entidad vinculada a la Armada británica ha indicado en sus redes sociales que ha recibido información relativa a dos embarcaciones implicadas en un "incidente a cuatro millas náuticas (siete kilómetros) al oeste de Jasab (Omán)".

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"El capitán del buque informa de que ha visto cómo cuatro proyectiles desconocidos impactaban contra dos buques desconocidos, provocando un incendio en uno de ellos; desconoce la situación del segundo buque, situado a seis millas náuticas (once kilómetros) al norte de su posición", ha agregado el organismo, antes de indicar que las autoridades ya están investigando lo sucedido.

Esto sucede en el marco la escalada militar en curso en la región, si bien UKMTO no ha informado de víctimas o daños tras este incidente y ha instado a los navegantes a que informen de cualquier actividad "sospechosa".