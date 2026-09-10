(Crónica) Goleadas del Bayern de Múnich al Bodo/Glimt y del Manchester United al Sabah

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El Bayern München ha ganado por 5-0 al Bodo/Glimt con goles de Jamal Musiala y de Harry Kane en la jornada 1 de la Liga de Campeones 2026-27, durante un jueves donde el Manchester United ha goleado (4-0) al Sabah y el Como 1907 ha vencido por 4-1 al RB Leipzig, y además la AS Roma ha empatado (1-1) en su visita al Fenerbahçe y el Shakhtar también ha firmado tablas (1-1) contra el PSV en su visita a Eindhoven.

En el Allianz Arena de Múnich, el 0-0 se mantuvo en la primera mitad, pero los locales tardaron menos de un minuto en la segunda para abrir el marcador. Después de una larga jugada y con numerosos pases, Kane tiró con la zurda nada más pisar el área; la pelota rebotó en un zaguero del Bodo/Glimt y Musiala a la media vuelta marcó con una volea de diestra.

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En el 61', Kane cabeceóa gol una falta colgada al área por Michael Olise desde el extremo derecho. El 3-0 (77'), tras despejar mal la zaga noruega en un córner, lo metió Alphonso Davies con un zurdazo imponente desde la frontal del área. Y un doblete Olise (83' y 90+2') completó la 'manita' con sendos zurdazos, primero en parado y luego en carrera.

El equipo muniqués, candidato a pelear por el título de este torneo, sumó así sus tres primeros puntos en la tabla. También lo consiguió el Manchester United en casa ante un flojo oponente. Matheus Cunha abrió el marcador de Old Trafford a la media hora, remachando en área pequeña un centro que le había mandado Patrick Dorgu desde el extremo izquierdo.

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Poco antes del descanso, Youri Tielemans canalizó un ataque local y lo cerró Bruno Fernandes en el 2-0, y casi de seguido marcó Benjamin Sesko el tercero tras desmarcarse a la espalda de la zaga azerbaiyana, esquivar la salida del portero y rematar a placer. Con todo resuelto, el 4-0 para los 'Diablos Rojos' fue de Lisandro Martínez tras un barullo.

Mientras, el Como brilló en su debut en la Champions League. Martin Baturina hizo el 1-0 aprovechando un desajuste defensivo del Leipzig, Anastasios Douvikas logró el 2-0 definiendo un contrapolpe, Assane Diao culminó en el 3-0 otro ataque raudo con asistencia de Nico Paz y Máximo Perrone metió el cuarto tanto local en una jugada similar al tercero, dejando en anécdota el gol de Andrija Maksimovic para los visitantes.

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También sonrió el RC Lens con su remontada 'in extremis' (2-3) frente al Slavia Praga, gracias a dos goles en el añadido; Florian Thauvin de cabeza empató y luego la euforia visitante fue un derehazo raso de Rubén Aguilar, desde fuera del área y ajustado al palo, tras un robo de balón.