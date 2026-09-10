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Detenido en Guadalajara un hombre reclamado por la justicia brasileña por delitos de blanqueo de capitales

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Guadalajara a un hombre sobre el que pesaba una reclamación emitida por autoridades judiciales brasileñas relativos a delitos de blanqueo de capitales.

La investigación se inició después de que la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional en Guadalajara recibiera una solicitud de colaboración de la Oficina Central Nacional de INTERPOL, en la que se se solicitaba la localización y detención de esta persona con fines de extradición.

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A raíz de dicha solicitud, los agentes llevaron a cabo las correspondientes gestiones de investigación, que permitieron determinar la ubicación exacta del reclamado y proceder a su detención, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Una vez detenido, el individuo fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que adoptará las medidas oportunas en relación con el procedimiento de extradición solicitado por las autoridades brasileñas.

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