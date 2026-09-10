Nicaragua sostiene que Alemania no puede alegar desconocimiento de la situación palestina

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San José, 10 sep (EFE).- Nicaragua argumentó este jueves que Alemania "no puede alegar desconocimiento de la catastrófica situación del pueblo palestino" y la acusó de querer evitar el escrutinio de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ante la que Managua presentó el caso.

En una declaración, el Gobierno nicaragüense informó que este jueves concluyeron las audiencias orales ante la CIJ sobre las objeciones preliminares presentadas por Alemania en el caso que Nicaragua inició por presuntos incumplimientos de obligaciones internacionales relativas al territorio palestino ocupado.

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Managua dijo que durante las audiencias orales rechazó las objeciones preliminares de Alemania y "demostró que existe una controversia formal, que se cumplen las normas de competencia temporal y basadas en los tratados, y que Israel no es una parte indispensable en el proceso, ya que la sentencia solicitada se refiere explícitamente a las obligaciones jurídicas independientes de Alemania en virtud del derecho consuetudinario y del derecho de los tratados".

Nicaragua enfatizó ante la CIJ que "esto es un intento de Alemania por evadir el escrutinio de la Corte sobre las actividades de esta que violan el derecho internacional y el incumplimiento de la orden de la Corte del 30 de abril de 2024".

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Nicaragua explicó que en este caso invoca la responsabilidad de Alemania en relación con "múltiples violaciones del derecho internacional, en particular en lo que respecta al odioso flagelo del genocidio y al derecho internacional humanitario, pero también al derecho a la autodeterminación y a la prohibición de la discriminación racial, la segregación racial y el apartheid".

Según Managua, Berlín suministró "apoyo político, financiero y militar a las acciones de Israel en el territorio palestino ocupado".

Asimismo, acusó a Alemania de haber ignorado la orden de la CIJ del 30 de abril de 2024 sobre las transferencias de armas, y de haber "incrementado significativamente sus lucrativas exportaciones de armas a Israel, normalizado tácticas militares ilegales y bloqueado sistemáticamente cualquier medida en contra de Israel".

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El 30 de abril de 2024, la CIJ rechazó, por amplia mayoría, la solicitud de Nicaragua de que se ordenaran medidas cautelares contra Alemania para frenar sus transferencias de armas a Israel, al considerar que las circunstancias no justificaban entonces la adopción de esas medidas.

Nicaragua respondió así a la defensa presentada el pasado lunes por Alemania, que aseguró ante la CIJ que su "apoyo inquebrantable" a la existencia y seguridad de Israel deriva de su "responsabilidad histórica", pero "no implica en modo alguno ignorar el derecho internacional".

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Managua inició el litigio en 2024 por el respaldo político y militar de Berlín a Israel y acusó al Gobierno alemán de vulnerar sus obligaciones derivadas, entre otras normas, de la Convención sobre el Genocidio y del derecho internacional humanitario ante la ofensiva militar en Gaza.

Las audiencias de esta semana no examinan aún el fondo de esas acusaciones, puesto que la Corte debe decidir primero sobre las objeciones preliminares presentadas por Alemania, que cuestionan la competencia del tribunal. EFE