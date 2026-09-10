Agencias

Mueren cuatro palestinos en un bombardeo de un dron de Israel contra una vivienda en el norte de Gaza

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Al menos cuatro palestinos han muerto a causa de un nuevo bombardeo perpetrado por un dron del Ejército de Israel contra una vivienda en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, los equipos de emergencia han logrado recuperar cuatro cuerpos entre los escombros, si bien se cree que hay varios desaparecidos, por lo que la cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas.

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El Ministerio de Sanidad gazatí elevó el miércoles a cerca de 1.360 los palestinos muertos a causa de los ataques lanzados por Israel desde el acuerdo de alto el fuego, antes de agregar que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han registrado 73.669 muertos y 174.652 heridos.

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