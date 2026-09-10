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Macron: "la Europa del espacio sigue débil; debemos acelerar"

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París, 10 sep (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció este jueves que "la Europa del espacio sigue débil" y, por ello, instó al bloque comunitario a "acelerar" para recortar distancias respecto Estados Unidos y China.

"Tenemos que ser fuertes y eso pasa por nuestra Europa del espacio, que sigue débil; debemos acelerar", declaró Macron, en un discurso ante la Cumbre Espacial Internacional que reúne en París a una decena de jefes de Estado y de Gobierno.

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El presidente francés instó a imitar el modelo de Estados Unidos en el aeroespacial y propuso "agregar las necesidades" en el ámbito espacial de la Comisión Europea (CE), de la agencia espacial europea ESA y de los Estados miembros.

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