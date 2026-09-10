Lucas, de 'Andy y Lucas', centrado en su recuperación a su regreso a España tras su operación de nariz

10/09/2026 Lucas González oculta su nueva nariz bajo una mascarilla. Lucas González, de 'Andy y Lucas', deja atrás el calvario que ha vivido durante los dos últimos años. En octubre de 2024 pasaba por quirófano para someterse a una intervención estética de nariz pero, lejos del resultado esperado, veía como varias semanas después -ha reconocido que no siguió las recomendaciones de los médicos ni guardó el reposo necesario- su apéndice nasal se desmoronaba, provocándole una grave depresión tras la oleada de críticas y burlas que surgieron tras reaparecer debido al aspecto de su nariz, con el tabique completamente hundido. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Lucas González, de 'Andy y Lucas', deja atrás el calvario que ha vivido durante los dos últimos años. En octubre de 2024 pasaba por quirófano para someterse a una intervención estética de nariz pero, lejos del resultado esperado, veía como varias semanas después -ha reconocido que no siguió las recomendaciones de los médicos ni guardó el reposo necesario- su apéndice nasal se desmoronaba, provocándole una grave depresión tras la oleada de críticas y burlas que surgieron tras reaparecer debido al aspecto de su nariz, con el tabique completamente hundido.

Tras meses de visitas a diferentes cirujanos buscando la mejor opción -un periodo complicado que coincidió con su polémica separación de Andy tras dos décadas juntos- Lucas ponía rumbo a Turquía a mediados de agosto para someterse a una nueva rinoplastia y, tras la operación, confesaba que estaba encantado con el resultado. "Ya por fin me veo en el espejo y me veo con el perfil de nariz, ya tengo nariz, gracias a Dios", expresaba, reconociendo que todavía le queda un largo camino y varias semanas por delante -con un tratamiento a base de antibióticos y cremas, además de llevar un retenedor en la nariz para que se consolide su nuevo tabique- no puede estar más feliz.

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El 1 de septiembre el gaditano regresaba a España ocultando su rostro bajo una mascarilla, y desde entonces ha optado por mantenerse lejos del foco mediático, refugiándose en su domicilio junto a su mujer María José y sus hijos y buscando la tranquilidad para que la evolución de su apéndice nasal continúe siendo tan buena como hasta ahora, y pronto pueda retomar sus proyectos musicales en solitario.

Y buena prueba de que está volcado en su recuperación, es que este miércoles Lucas ha reaparecido ante las cámaras y lo ha hecho para acudir a una revisión en un centro médico de la capital. Con rostro pensativo y una mascara negra que dejaba a la vista tan solo sus ojos y su frente -ya que como ha desvelado quedan 4 meses para ver el resultado definitivo de su nariz-, el cantante entraba en solitario en la clínica intentando pasar desapercibido y llevando un spray (probablemente antibiótico) en la mano.

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Una hora después, le veíamos abandonar el lugar mirando a ambos lados a la búsqueda de prensa captando las primeras imágenes de su nuevo aspecto 10 días después de su regreso a España tras su intervención en Estambul. Cabizbajo, ha llamado la atención la evidente pérdida de peso que ha sufrido desde que pasó por quirófano, especialmente llamativa gracias al look deportivo que ha lucido para ir al médico.

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