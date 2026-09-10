2-0. Santos saca ventaja liderado por Gabigol y con Neymar en la grada

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São Paulo, 9 sep (EFE).- Santos sacó ventaja de 2-0 este miércoles en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, contra el Atlético Mineiro, en una noche inspirada de Gabigol y con su máxima estrella, Neymar, animando desde la grada por una lesión.

Gabriel Barbosa 'Gabigol' fue determinante en el cruce brasileño con dos asistencias, para permitir los goles de Willian Arão en la primera parte y del uruguayo Christian Oliva en la segunda.

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El equipo dirigido por Cuca tuvo más pegada y supo crear espacios en momentos decisivos, para inclinar la balanza a su favor en un partido intenso y no se llevó una ventaja aún más amplia gracias a la buena actuación del portero Gabriel Delfim.

El Atlético, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, comenzó bien pero se fue diluyendo conforme avanzaba el tiempo, y creó pocas ocasiones claras de gol.

Debido a ese ímpetu inicial, Santos fue a remolque la primera media hora, ante un Atlético Mineiro que trataba mejor el balón y proponía juego en campo rival, pero sin profundidad.

El equipo local, que no había atacado hasta entonces, logró sacar ventaja en una jugada ensayada que terminó en un remate de Willian Arão en el área, tras una asistencia de cabeza de Gabigol.

El VAR tuvo que revisar la jugada y validar el gol, que había sido anulado en un primer momento por el juez de banda por la posición dudosa de Gabigol, tras un par de minutos de incertidumbre para la afición del 'Peixe'.

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A partir de ese momento, Santos se soltó, se sintió más cómodo en el campo y originó más ocasiones. La más peligrosa antes del descanso, un remate del argentino Benjamín Rollheiser que se perdió cerca del poste.

La intensidad de juego del Santos fue en aumento en la segunda parte, hasta crear un aluvión continuo de ocasiones que obligaron a exhibirse al arquero rival.

Delfim se sacó de encima como pudo tres remates consecutivos, poco antes de la pausa de hidratación, pero tuvo menos fortuna en el cuarto tiro en cinco minutos.

El autor del gol fue Christian Oliva, que recibió el balón cara a la portería gracias a una asistencia con el exterior del pie de Gabigol tras una buena jugada en el área.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 16 de septiembre, en Belo Horizonte.

2. Santos: Gabriel Brazão; Rodinei (m.86, Igor Vinícius), Willian Arão, Luan Peres, Gonzalo Escobar; Gustavinho, Christian Oliva (m.81, João Schmidt), Thaciano (m.62, Arthur), Benjamín Rollheiser (m.81, Gustavo Caballero); Gabriel Bontempoy y Gabriel Barbosa 'Gabigol'. (m.86, Lima).

Entrenador: Alexi Stival 'Cuca'.

0. Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Harold Preciado (m.57, Minda), Lyanco, Vitor Hugo, Renan Lodi; Alan Franco, Kevin Castaño (m.78, Gustavo Scarpa), Fred; Bernard (m.57, Victor Hugo), Maycon y Mateo Cassierra (m.78, Reinier).

Entrenador: Eduardo Domínguez.

Goles: 1-0, m.31: Willian Arão. 2-0, m.67: Christian Oliva.

Árbitro: el venezolano Alexis Herrera.

Incidencias: partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Vila Belmiro, en la ciudad de Santos, ante unos 12.000 espectadores.