Irene Rosales se pronuncia sobre la ausencia de Kiko Rivera en el primer día de colegio de sus hijas

Primer día de curso para las hijas de Kiko Rivera e Irene Rosales, Ana (10) y Carlota (8); y a diferencia del año pasado, cuando la expareja presumía de su buena relación ante las cámaras días después de hacer pública su separación tras una década de matrimonio, acudiendo juntos a acompañar a sus pequeñas al colegio en una fecha que siempre es especial para cualquier niño, en esta ocasión ha sido la influencer la que ha llevado en solitario a las menores al centro escolar.
De lo más sonriente con las niñas cogidas de la mano, la andaluza sin embargo sí ha hecho un 'guiño' a su exmarido al lucir el mismo chaleco blanco con escote en pico y botonadura frontal y el bolso tipo shopper de Louis Vuitton que lució hace justo un año en una de las últimas veces que la vimos con el hijo de Isabel Pantoja mostrando normalidad y transmitiendo un mensaje de cordialidad a pesar de su ruptura, aunque en esta ocasión lo ha combinado con un pantalón tipo palazzo marrón chocolate de lo más favorecedor.
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Tras dejar a Ana y Carlota en el colegio -el año pasado estudiaban en centros distintos, pero ahora van al mismo- Irene ha reaccionado a la ausencia de Kiko en el primer día de curso de sus hijas para dejar claro que no ha tenido nada que ver con su mala relación: "No hay que verlo como algo malo. Bueno, tiene sus motivos" ha expresado, añadiendo rápidamente que no lo ha dicho porque vuelva a estar enfermo -"no, no, no" ha afirmado rotunda-, aunque ha dejado en el aire si tras el ictus que sufrió el dj el pasado 19 de julio se ha ido de viaje fuera de Sevilla y por eso no ha podido estar con sus niñas en su vuelta al colegio tras las vacaciones.
"Lo importante es que mis peques están felices y van a empezar un nuevo curso lleno de ilusión y com muchas ganas. Y además este año Carlota va al mismo colegio que Ana y todo es más fácil y más cómodo" ha añadido echando balones fuera para que la prensa no le siguiese preguntando por Kiko.
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Y después de confesar que su verano ha ido "muy bien y no me puedo quejar" -ya que ha estado repleto de planes y escapadas con Guillermo, con el que está a punto de cumplir su primer aniversario-, la influencer se ha mostrado tajante confirmando entre líneas que sus hijas sí viajarán finalmente a Gran Canaria con la novia de su padre, Lola García, para asistir al concierto de Isabel Pantoja. "Es su familia ¿no?" ha sentenciado sobre si se siente tranquila con que sus niñas se vayan a Canarias con su abuela y su tío Agustín Pantoja.
A pesar de no querer entrar en su relación con Kiko, ya que como ha admitido sigue siendo completamente nula "y creo que no hace falta entrar en más detalles porque se queda para nuestra intimidad", sí ha insistido en que su sonada ausencia en el primer día de colegio de sus pequeñas no se debe a una recaída en su estado de salud.
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