Von der Leyen urge autonomía espacial a la UE: "Hay capacidades demasiado importantes para depender de otros"

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llamado este jueves a reducir la dependencia de Europa de terceros países en materia espacial, al considerar que existen capacidades "demasiado importantes" para dejarlas en manos de otros, y ha defendido que los Estados miembro actúen de forma conjunta para reforzar la autonomía y seguridad europeas en el espacio.

"Hay capacidades demasiado importantes como para depender de otros", ha señalado durante su intervención en la Cumbre Internacional del Espacio, celebrada en París, en la que ha puesto como ejemplo el desarrollo hace más de dos décadas de Galileo, el sistema europeo de navegación por satélite, frente a quienes entonces cuestionaban la necesidad de contar con una alternativa propia al GPS estadounidense.

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Von der Leyen ha defendido que aquella decisión permitió a la UE contar hoy con una infraestructura que sustenta buena parte de su economía y le da "la libertad de actuar de manera independiente", una apuesta que, a su juicio, Europa debe repetir ahora ante una nueva etapa en la carrera espacial marcada por los avances tecnológicos y las crecientes amenazas a la seguridad.

"Lo que ocurre en nuestras órbitas es cada vez más central para nuestra seguridad", ha advertido la conservadora alemana, quien ha apuntado a la guerra de Rusia contra Ucrania como una muestra de la creciente importancia estratégica del espacio, incidiendo en que las decisiones que adopte ahora Europa determinarán su posición durante las próximas décadas.

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ACTUAR EN EL ESPACIO "COMO UNA SOLA EUROPA"

En este contexto, Von der Leyen ha animado a la Comisión Europea, la Agencia Espacial Europea y los gobiernos nacionales a "aunar fuerzas" y "actuar como una sola Europa", también para garantizar que el bloque mantiene un acceso independiente al espacio.

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Para ello, ha anunciado junto a la Agencia Espacial Europea una nueva visión europea sobre el acceso al espacio que busca agrupar la demanda europea y convertir a las instituciones en "clientes ancla" de los lanzadores europeos, apoyándose en sistemas como Ariane 6 y Vega-C y en las nuevas empresas del sector, para mantener "una industria de transporte espacial competitiva en Europa".

La presidenta comunitaria ha insistido además en la dimensión de seguridad de esta estrategia, después de constatar episodios de interferencia y falsificación de señales de navegación que afectan a la aviación civil, ciberataques contra redes de satélites e incursiones de drones que dependen de tecnologías de navegación por satélite.

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"Nuestra seguridad en la Tierra depende cada vez más de nuestra seguridad en el espacio", ha resumido Von der Leyen, que ha reivindicado en este sentido el desarrollo de IRIS, la futura constelación europea para comunicaciones seguras, que la UE decidió el pasado mes ampliar a más de 350 satélites y cuyos primeros aparatos está previsto lanzar a partir de 2029.

ESCUDO ESPACIAL EUROPEO Y ESTÁNDARES ESPACIALES SÓLIDOS

Von der Leyen ha enmarcado igualmente estos esfuerzos en el futuro Escudo Espacial Europeo, con el que Bruselas pretende reunir las capacidades de los Estados miembro para mejorar la vigilancia y reforzar las defensas frente a interferencias y falsificaciones de señales, además de cubrir carencias en ámbitos como la alerta temprana desde el espacio y la protección de satélites.

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"Ningún Estado miembro puede construir estas capacidades por sí solo. Pero juntos, Europa tiene la escala para lograrlo", ha añadido la presidenta de la Comisión, defendiendo que una mayor independencia europea no implica aislamiento, sino disponer de capacidad propia para elegir y, al mismo tiempo, mantener la cooperación internacional en el espacio.

"El espacio no pertenece a ningún país en particular", ha subrayado, celebrando la creación este jueves de un nuevo grupo de Naciones Unidas sobre conocimiento de la situación espacial y defendiendo que la UE contribuya, a través de su Ley Espacial, a establecer "estándares internacionales sólidos" para garantizar un uso "seguro, protegido y sostenible" del espacio.

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