Georgia se suma a las sanciones estadounidenses contra las aerolíneas iraníes

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Tiflis, 10 sep (EFE).- Georgia se sumó a las sanciones estadounidenses contra las aerolíneas civiles iraníes, según anunció este jueves la Agencia de Aviación Civil del país.

"La lista ampliada de sanciones publicada por el Departamento de Estado de EE.UU. incluye a aerolíneas que vuelan entre Georgia e Irán. En este sentido, Georgia, como en otros casos, actuará en pleno cumplimiento del régimen internacional de sanciones", señala el comunicado difundido por la entidad.

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Según la agencia, "Georgia tiene en cuenta los mecanismos de sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos, incluso en el sector de la aviación".

Añadió que "en el proceso de autorización de vuelo de las aerolíneas extranjeras, Georgia se rige por la legislación nacional, las normas de la Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OACI) y los acuerdos bilaterales y multilaterales".

También señaló que Georgia sigue con atención las decisiones de las agencias estadounidenses vinculadas a las sanciones.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso restricciones a varias aerolíneas iraníes el 8 de septiembre, entre ellas Sepehran Airlines, Qeshm Air, Iran Aseman Airlines, Varesh Airlines y Fly Kish Airlines, que operan vuelos a Tiflis y Batumi.EFE