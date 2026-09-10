Inspirado en EE.UU., Macron pide un frente común europeo de lanzamientos espaciales

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París, 10 sep (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó este jueves a la Unión Europea a que tome como modelo a Estados Unidos y propuso crear un frente común europeo de lanzamientos espaciales, en lugar de que cada país del bloque busque cómo lanzar sus satélites por su cuenta.

Macron formuló esta idea durante su discurso en la Cumbre Espacial Internacional ante la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, quien, en su intervención en el Grand Palais de París, destacó que la CE ha propuesto 131.000 millones de euros para defensa, seguridad y espacio, cinco veces más que la financiación disponible actualmente.

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"Debemos mantener nuestra ambición y sacar adelante esta propuesta, porque las tecnologías que financiamos hoy determinarán nuestra competitividad mañana (...) Debemos invertir en el espacio a gran escala", ahondó la dirigente europea.

Para el presidente francés, "la Europa del espacio sigue débil", comparada con potencias como Estados Unidos y China, por lo que consideró que el bloque europeo ha de fijarse en el modelo estadounidense.

En ese sentido, propuso un mecanismo europeo de lanzamientos institucionales que reúna "las necesidades" de la Comisión Europea (CE), de la agencia espacial europea ESA y de los Estados miembros.

"Estados Unidos ha sabido construir esto para estructurar su oferta. Esta es la clave si queremos alcanzar el volumen adecuado y asegurarlo (...) Europa no puede invertir miles de millones en sus cohetes y luego comprar sus lanzamientos a cuentagotas", refirió.

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Al actuar como 'cliente ancla', el gobierno estadounidense agrupa la demanda de la NASA y Defensa en grandes contratos a largo plazo, garantizando a sus empresas privadas la estabilidad económica necesaria para innovar, reducir costes y dominar el mercado espacial global.

"Sin que construyamos nuestra competitividad (europea), no tenemos ninguna oportunidad", ahondó Macron.

Asumir la preferencia europea para reforzar la industria aeroespacial del continente y tener la ambición de organizar vuelos europeos con astronautas europeos son dos de las metas fijadas por el mandatario francés.

"Queremos que Europa afirme su ambición en los vuelos tripulados. Esta aventura es clave. Nuestra historia común es la de exploradores, es la que forja la unidad y la singularidad de Europa. En esta aventura, exploramos juntos como europeos, como habitantes de la Tierra, y quiero ver en dos años la primera cápsula de carga europea", manifestó Macron.

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Hubo una decena de jefes de Estados y de Gobierno presentes bajo la imponente cúpula de cristal del Grand Palais, entre ellos el presidente de Vietnam, Tô Lâm; el de Serbia Aleksandar Vučić; el de Bulgaria, Roumen Radev; el de Finlandia, Alexander Stubb; el de la República del Congo, Denis Sassou-Nguesso; el de Yibuti, Ismaïl Omar Guelleh; y el de Ruanda, Paul Kagame.

También los primeros de ministros de Luxemburgo, Luc Frieden; de Grecia, Kyriákos Mitsotákis; y de Armenia, Nikol Pachinian.

Sophie Adenot, la astronauta francesa que ha hecho historia en la misión de la Estación Espacial Internacional (EEI), habló este mismo jueves desde el espacio con Macron.

Adenot, de 44 años y quien se ha convertido en la astronauta europea con más tiempo en el espacio en una sola misión, está cerca de terminar su labor en la EEI y de regresar al centro de entrenamiento de la Agencia Espacial Europea (ESA), en Colonia (Alemania).

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"Habrá que volver a acostumbrarse, volver a aprender a vivir con la gravedad. Habrá todo un período de readaptación en Colonia, pero también evaluaciones técnicas y científicas, y los análisis médicos para que la ciencia pueda seguir analizando los datos sobre cómo ha envejecido el cuerpo y cómo se recupera", incidió la astronauta, al ser interrogada por Macron.

"Siento a la vez entusiasmo al pensar en el regreso -agregó Adenot-, porque voy a redescubrir los árboles, el viento, los olores de la Tierra, pero también un pequeño pellizco de nostalgia".

En su intervención en el Grand Palais, el director general de la ESA, el austríaco Josef Aschbacher, cifró el miércoles en 10.000 millones de euros durante diez años la inversión que Europa necesita para alcanzar su independencia espacial.

"¿Seremos pasajeros o pilotos?", planteó Aschbacher en un discurso ante los ministros europeos de Espacio reunidos en la Cumbre Espacial de París. Si Europa apuesta decididamente por la exploración espacial, la ESA estima que deberá invertir unos 1.000 millones de euros al año durante una década. EFE

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(foto) (vídeo)