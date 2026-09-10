Huelva concede al rey Felipe VI la Medalla de Oro de la Ciudad por su 150 aniversario

Guardar

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el concejal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Alfonso Castro, han presentado este jueves las distinciones con las que el Ayuntamiento quiere reconocer a personas, entidades y colectivos vinculados a distintos ámbitos de la historia y la identidad de la ciudad durante sus 150 años como Ciudad, destacando la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad al rey Felipe VI.

Así, según ha indicado en una nota, el Ayuntamiento de Huelva reconocerá con diez distinciones a personas y entidades que, desde distintos ámbitos, han formado parte "del crecimiento, la transformación y la identidad de Huelva durante el último siglo y medio".

PUBLICIDAD

La propuesta será elevada al Pleno extraordinario que se celebrará el próximo 16 de septiembre en el Espacio Santa Fe, mientras que la entrega de los reconocimientos tendrá lugar el 27 de octubre en una gala en la Casa Colón. A estas diez distinciones se suma una propuesta de especial significado institucional como es la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Huelva al rey Felipe VI, que deberá ser aprobada igualmente por el Pleno y cuya entrega se realizará en la fecha que determine la Casa Real.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado que "el 17 de septiembre de 1876, un Real Decreto firmado por el Rey Alfonso XII reconoció a Huelva el título de Ciudad", destacando que aquel reconocimiento respondía a "una villa que crecía, que comerciaba, que abría su puerto al mundo y que empezaba a construir la capital que somos hoy".

PUBLICIDAD

En este sentido, Miranda ha explicado que las distinciones forman parte de la conmemoración del 150 aniversario, que se desarrollará desde este mes de septiembre de 2026 y durante todo un año, como una manera de "recordar todo lo conseguido en este tiempo, lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser", reconociendo a quienes "durante estos 150 años han sido clave en el crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad".

De esta forma, ha destacado además el carácter simbólico de la Medalla de Oro al rey Felipe VI, recordando que fue precisamente otro rey de España, Alfonso XII, quien concedió a Huelva el título de Ciudad en 1876. "Ciento cincuenta años después, España tiene otro rey, Felipe VI, jefe del Estado y símbolo constitucional de su unidad y permanencia. Y Huelva quiere cerrar, con él, el círculo que aquel Real Decreto abrió", ha señalado.

PUBLICIDAD

DIEZ DISTINCIONES

Las diez distinciones se articulan en diferentes ámbitos que representan la evolución de Huelva como ciudad. En Compromiso Social, el reconocimiento será para la Compañía de las Hermanas de la Cruz, por sus 116 años de atención y cuidado a quienes más lo necesitan. En Cultura, la distinción será para la Fundación José Caballero, artista onubense vinculado a la Generación del 27 y cuya obra y legado forman parte de la historia cultural de la ciudad.

PUBLICIDAD

La Real Sociedad Colombina Onubense recibirá la distinción en Defensa del Legado Histórico, coincidiendo con una trayectoria de 146 años dedicada a la protección y difusión de la memoria colombina de Huelva. En Impulso Económico, el reconocimiento será para la Federación Onubense de Empresarios, por su trayectoria en la representación del tejido empresarial de la ciudad y de quienes generan actividad y empleo.

El Real Club Recreativo de Huelva, Decano del fútbol español, será distinguido en el ámbito del Deporte, con una historia que se remonta a su fundación en 1889 y que forma parte de la identidad de Huelva. En Vocación Marinera y Portuaria, la distinción corresponderá a la Autoridad Portuaria de Huelva, cuyo antecedente, la Junta Especial de Comercio y Puerto, nació tres años antes de la concesión del título de Ciudad y cuya actividad ha estado ligada al desarrollo de Huelva durante este siglo y medio.

PUBLICIDAD

La Universidad de Huelva será reconocida en Conocimiento, como resultado de la reivindicación ciudadana que permitió su creación y por su papel en la formación de generaciones de onubenses.

En Tradiciones, la distinción será para la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta Coronada, coincidiendo además con una fecha especialmente vinculada al aniversario, ya que fue en 1876 cuando se fijó la tradición de la Bajada de la Virgen desde el Conquero. La devoción cintera celebra asimismo este año su 625 aniversario.

PUBLICIDAD

El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva recibirá la distinción en Transformación Urbana, en reconocimiento al papel de la arquitectura en la configuración de la ciudad y en la evolución de sus calles y plazas desde 1876 hasta la actualidad.

Finalmente, en Proyección Exterior, la distinción será para Carolina Marín, campeona olímpica y mundial, número uno del mundo y Premio Princesa de Asturias, como referente internacional del deporte onubense y embajadora del nombre de Huelva.

Con estas diez distinciones y la propuesta de Medalla de Oro al rey Felipe VI, el Ayuntamiento pretende vincular la celebración del 150 aniversario con las distintas generaciones de onubenses que han contribuido a construir la ciudad a través del compromiso social, la cultura, la defensa de su patrimonio, la actividad económica, el deporte, su relación con el mar, el conocimiento, las tradiciones, la transformación urbana y su proyección exterior.

PUBLICIDAD

El 17 de septiembre de 2026 se cumplirán 150 años de la concesión del título de Ciudad a Huelva mediante el Real Decreto firmado por Alfonso XII el 17 de septiembre de 1876. La conmemoración se desarrollará durante todo un año, con diferentes actos vinculados a esta efeméride.