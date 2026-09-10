Haití pide nuevamente a la comunidad internacional pasar de la "ayuda a la inversión"

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Santo Domingo, 9 sep (EFE).- La ministra de Asuntos Exteriores y Cultos de Haití, Raina Forbin, reiteró este miércoles su petición a la comunidad internacional para que se produzca un "cambio de paradigma" en la cooperación y se pase de la "ayuda a la inversión y de la asistencia a la producción".

Forbin realizó este llamamiento al participar en Adís Abeba en la segunda y última jornada de la reunión ministerial de Programa de Acción de Doha en favor de los Países Menos Adelantados (PMA), organizado por las Oficina de la Alta Representante de las Naciones Unidas dedicada a dicha misión (Ohrlls, siglas en inglés).

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En esta última jornada de la cumbre, dedicada al examen de mitad de período del PMA (2022-2031), Forbin recordó que junto con el restablecimiento de la seguridad y la organización de las elecciones, la reactivación económica constituye una "prioridad fundamental" del Gobierno haitiano.

En ese sentido señaló que el país caribeño, gracias a su población "mayoritariamente joven", cuenta con un "formidable potencial humano y una mano de obra llamada a desempeñar un papel esencial en su transformación económica", detalló el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

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Explicó que crear empleos dignos y abrir nuevas perspectivas para la juventud "constituye a la vez una inversión" en el desarrollo del país, y un "elemento de respuesta a los retos de seguridad" a los que se enfrenta, así como un factor "esencial de estabilidad y prosperidad sostenible".

La ministra también expuso las prioridades de Haití en materia de reactivación económica, inversión, integración comercial y resiliencia climática.

Igualmente, pidió un mayor acceso y simplificación de la financiación, recursos y tecnologías necesarias para "reforzar la resiliencia del país", y reafirmó su "voluntad" de profundizar sus relaciones económicas con el Caribe, África y sus demás socios internacionales.

"El Gobierno haitiano está decidido a aportar su granito de arena y hace un llamamiento a una mayor solidaridad internacional, que se traduzca en acciones concretas y resultados tangibles para la población", indicó.

El Ejecutivo del país caribeño pretende, a través de su participación en esta cumbre de Naciones Unidas, dar a conocer sus prioridades y movilizar más alianzas al servicio de la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del país, explicó.

Forbin reiteró este miércoles su mensaje después de que en el pasado mes de junio instase a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a "pasar de la ayuda a la inversión" para lograr la estabilización del país.

Haití vive una crisis en todos los aspectos, marcada especialmente por la inseguridad a manos de las bandas armadas, que controlan la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe.

De acuerdo con datos de la ONU, la violencia en Haití causó solo en los primeros seis meses del año al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos. EFE