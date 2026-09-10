Gobierno paraguayo deniega las renuncias de centenares de médicos en plena disputa laboral

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Asunción, 10 sep (EFE).- El Gobierno de Paraguay denegó este jueves las renuncias presentadas por 424 galenos especialistas y subespecialistas en medio de la disputa laboral con el gremio médico, que ha convocado a una nueva huelga para los próximos 21 y 22 de septiembre en demanda de incrementos salariales.

La titular del Ministerio de Salud y Bienestar Social, María Teresa Barán, firmó esta jornada una resolución a través de la cual no acepta las dimisiones, lo que en la práctica preserva el vínculo de profesionales como anestesiólogos, cirujanos pediátricos o neonatólogos con la cartera.

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La decisión persigue "garantizar la continuidad de los servicios esenciales de salud, especialmente para niños y adolescentes", dijo el despacho de Estado en un comunicado de prensa.

Las renuncias que los médicos empezaron a presentar en las últimas semanas no son de aplicación inmediata, ya que deberán ser aceptadas "expresamente" por el Ministerio de Salud y Bienestar Social, que tiene "diez días hábiles" después de presentada la dimisión para pronunciarse al respecto, según la ley que rige a los funcionarios públicos.

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Asimismo, la institución aseguró en el texto que estos médicos habían manifestado su decisión de permanecer en sus cargos.

"La escasa disponibilidad de estos especialistas dificulta significativamente su reemplazo inmediato dentro de la red de asistencia sanitaria pública, por lo que resulta fundamental garantizar la continuidad de estos profesionales en los servicios donde cumplen funciones", indicó el Ministerio en su comunicado.

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Un grupo de médicos especialistas de servicios críticos llegó esta jornada a un acuerdo con la ministra Barán durante un encuentro al que asistieron las senadoras Samaniego y Noelia Cabrera, de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, en el que "manifiestan expresamente que dejan sin efecto sus renuncias" y que no se sumarán al nuevo llamado a huelga, con lo que se mantienen las intervenciones quirúrgicas programadas.

Los médicos del sector público reclaman al Gobierno paraguayo incrementos salariales, la dotación de los hospitales y la mejora de sus condiciones laborales.

El gremio cumplió, entre el 24 y el 28 de agosto, cinco jornadas de huelga convocadas por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), que lidera las demandas.

Esta jornada, los líderes del Sinamed se reunieron con una comisión especial del Senado, que se instaló el pasado lunes para mediar en la crisis.

La secretaria general del sindicato, Rossana González, dijo a periodistas que las partes siguen sin un acuerdo que desactive el nuevo llamado a paralización de actividades, aunque matizó señalando que todos desean "resolver" la crisis.

Actualmente, un galeno del sistema público de salud paraguayo devenga como mínimo entre 5 millones (843 dólares) y 5,4 millones de guaraníes (910 dólares) de acuerdo con su tipo de contrato, según datos oficiales, aunque algunos pueden tener más de un puesto con el Estado.

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Los médicos exigen un incremento de 3 millones de guaraníes (506 dólares) que lleve la base de sus ingresos hasta los 8 millones en moneda local, o unos 1.348 dólares por mes.EFE