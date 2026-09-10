Filipinas confirma que había extranjeros en el ferri incendiado y dos rescatados chilenos

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(Actualiza con más información de las autoridades)

Bangkok, 10 sep (EFE).- Las autoridades de Filipinas confirmaron este jueves a EFE que había extranjeros a bordo del ferri incendiado cerca de la isla de Coron, al oeste del archipiélago, y que registran al menos cinco muertos, 86 desaparecidos y 43 rescatados, entre ellos dos chilenos, mientras el mal tiempo dificulta las tareas de búsqueda.

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La oficial de comunicaciones de la Guardia Costera de Filipinas Joy Dianne Gumatay dijo a EFE que disponen de registros de la presencia de extranjeros a bordo del barco, pero aclaró que las nacionalidades e identidades serán reveladas por otros departamentos una vez se complete la investigación.

No hay de momento constancia de españoles afectados, según pudo saber EFE.

Por su parte, una portavoz de la Oficina Municipal de Reducción de Gestión del Riesgo de Desastres de Coron (MDRRMO, por sus siglas en inglés), confirmó a EFE que había dos ciudadanos de origen chileno en el buque que fueron rescatados y han sido trasladados al hospital.

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De acuerdo con esta fuente, son los únicos extranjeros que de momento constarían en la lista de personas a bordo, aún no definitiva ni contrastada con otras fuentes.

Según las fuentes consultadas, 43 personas escaparon con vida del barco, en el que viajaban 117 pasajeros y 17 tripulantes, según datos preliminares, mientras se han recuperado cinco cadáveres.

Teletrece, la web que difunde las noticias del Canal 13 de Chile, indicó que la pareja chilena reside en Australia y se encuentra de vacaciones en Filipinas, y que había zarpado el martes en la noche desde Manila.

La madre de la mujer chilena, Evelyn Morales, señaló a Teletrece que su hija y su pareja "tuvieron que nadar cerca de 50 minutos para llegar a la isla más cercana", donde consiguieron un teléfono móvil con el que la llamaron y le contaron lo sucedido.

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"Ellos estaban viendo una serie en su celular y comenzó a salir humo, se empezaron a ahogar, se empezaron a calentar los fierros del bote. Tuvieron que saltar al agua y (la embarcación) explotó", dijo Morales.

La embarcación 'MV/ June Auster' sufrió un incendio la noche del miércoles, cuando se encontraba cerca de la costa de Coron, en la turística y paradisiaca provincia de Palawan, en el mar de China Meridional, tras haber partido de Manila el día anterior para una travesía que dura más de doce horas.

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La portavoz de MDRRMO señaló a EFE que el mal tiempo y las "fuertes lluvias" estaban dificultando hoy las tareas de rescate, que continúan en la tarde local del jueves, sin que se sepan por el momento las causas del incendio.

Horas antes, la portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, Noemí Cayabyab, remarcó que habían intensificado las operaciones de búsqueda y rescate y que cerca de las 13.00 hora local (5.00 GMT) no se podía declarar extinguido el incendio por la persistencia de una densa columna de humo que emanaba del barco.

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En imágenes compartidas por los guardacostas en Facebook se aprecia la embarcación envuelta en llamas en la noche del miércoles y prácticamente quemada por completo este jueves.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga. EFE

(foto)(vídeo)