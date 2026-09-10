Expresidente ecuatoriano Bucaram apelará la sentencia por fraude de pruebas de covid-19

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Guayaquil (Ecuador), 10 sep (EFE).- El expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram (1996-1997), condenado a nueve años y cuatro meses de prisión por la comercialización irregular de pruebas covid-19, aseguró este jueves que pedirá que se anule su juicio por la supuesta falta de imparcialidad de uno de los jueces que lo sentenció, y que luchará para demostrar que en su caso "no hay delito".

"Aquí no hay delito. Nunca lo hubo. Una compra entre privados de una bicicleta, una moto, un carro, unas pruebas covid... Díganme, ¿cuál es el delito?", afirmó durante una rueda de prensa realizada en su casa, ubicada en Guayaquil.

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El exmandatario fue condenado la noche del miércoles junto a su hijo Jacobo, quien también recibió los mismos años de prisión; y a otras dos personas por el delito de delincuencia organizada.

Los jueces aceptaron la teoría de la Fiscalía, que los acusó de "colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos", por la comercialización irregular de 21.000 pruebas para la detección de la covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria.

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De acuerdo a la Fiscalía, las pruebas se trasladaron bajo custodia de agentes de la oficina de tránsito de Quito hacia la casa del exmandatario, quien "también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras".

Posteriormente, se comercializaban en varias provincias del país "sin facturas y sin pagar impuestos al Estado".

Un "acuerdo entre privados"

Sin embargo, Bucaram tildó de "ridículo" al fallo porque aseguró que todo se trató de un "acuerdo entre privados", del que no tenían obligación de mostrar facturas.

"Sancionar con nueve años a un expresidente por una compra de 60.000 dólares en un acuerdo entre privados... Irregular es todo lo que roban en los gobiernos anteriores y no hay sentencia", mencionó.

El exgobernante dijo que en el año de la pandemia "todo el mundo" quería comprar pruebas covid porque no había otros negocios. "El único negocio bueno era el de las pruebas covid", dijo, pero agregó que eso no significaba que haya cometido un delito.

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Bucaram también criticó al juez ponente del tribunal, a quien acusó de tener "odio" contra él y dijo que debió excusarse de conocer la causa por esa falta de imparcialidad.

Mostró una serie de publicaciones en la red social X que atribuyó al juez, en las que supuestamente se refiere de manera despectiva contra el expresidente y su familia. "Tendrán que anular el proceso y comenzar de cero de nuevo", añadió.

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El expresidente dijo que en su caso "ha habido un exceso de parte del poder judicial", ya que "intimidaron" a los tres hospitales en los que estuvo internado desde el pasado 25 de agosto hasta anoche, a los que ingresó cuando los jueces pretendían anunciar la sentencia.

Los magistrados ordenaron su detención para que pueda escuchar la sentencia y, cuando el hospital autorizó su salida, lo conectaron virtualmente a la diligencia desde el centro médico.

Acciones futuras

Bucaram afirmó que con sus abogados esperarán la notificación escrita de la sentencia y que luego la apelarán.

Además, aseguró que enviarán esta condena a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que analiza una denuncia interpuesta por él años atrás, por su destitución como presidente en 1997.

El exgobernante también anunció que buscará reactivar su partido político, pero que no se candidatizará, sino que solo hará política, y que ni él ni su hijo saldrán del país.