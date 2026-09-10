Agencias

El Supremo de EEUU bloquea el nuevo mapa electoral en Misuri de cara a las elecciones de noviembre

September 10, 2025, Kansas City, Missouri, USA: People gather at the Missouri statehouse in Jefferson City, to protest the legislature's efforts to change the state's congressional district maps. The proposed change would divide Kansas City into districts that would include vast rural areas of the state. (Credit Image: � Tammy Ljungblad/Kansas City Star via ZUMA Press Wire)
September 10, 2025, Kansas City, Missouri, USA: People gather at the Missouri statehouse in Jefferson City, to protest the legislature's efforts to change the state's congressional district maps. The proposed change would divide Kansas City into districts that would include vast rural areas of the state. (Credit Image: � Tammy Ljungblad/Kansas City Star via ZUMA Press Wire)
Guardar

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado este jueves la suspensión del uso de un nuevo mapa electoral en Misuri de cara a las elecciones de este noviembre al Congreso, en un diseño que promovido por los republicanos y que podía restar un asiento a los demócratas en los comicios de medio mandato.

De esta forma, el Supremo estadounidense ha atendido el recurso de emergencia presentado por un grupo civil para bloquear la decisión de un juez federal de Misuri que dictaminó el martes que debía utilizarse el nuevo mapa, pese a la opinión contraria del tribunal Supremo del estado.

PUBLICIDAD

Ahora, de cara a las elecciones de medio mandato, el próximo 3 de noviembre, lo más probable es que el estado use el reparto de distritos anterior, aprobado en 2022. Este mapa contempla seis distritos actualmente representados por republicanos y dos por demócratas.

El nuevo diseño pretendía eliminar uno de los dos distritos representados por demócratas en el estado y que actualmente ocupa el congresista Emanuel Cleaver.

La batalla por la redistribución de distritos en los mapas electorales se ha vuelto una lucha recurrente en varios estados de cara a unas elecciones que se esperan muy reñidas y en las que Donald Trump se juega mantener el control absoluto del Congreso y el Senado.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Líder de AfD en Sajonia-Anhalt no descarta nuevas elecciones si no logra formar gobierno

Infobae

Nintendo Switch 2 sincroniza la frecuencia de refresco a la velocidad del juego con el soporte de VRR para televisor

Nintendo Switch 2 sincroniza la frecuencia de refresco a la velocidad del juego con el soporte de VRR para televisor

Rubio homenajea a Charlie Kirk en aniversario de su asesinato: "Rendirán cuentas los enemigos de la civilización"

Rubio homenajea a Charlie Kirk en aniversario de su asesinato: "Rendirán cuentas los enemigos de la civilización"

Desarrollan una fórmula basada en levadura y gelatina para imprimir casas 3D en Marte

Infobae

Cortes depurados para la mujer, propuesta del argentino Torretta en la pasarela de Madrid

Infobae