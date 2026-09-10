El Supremo de EEUU bloquea el nuevo mapa electoral en Misuri de cara a las elecciones de noviembre

September 10, 2025, Kansas City, Missouri, USA: People gather at the Missouri statehouse in Jefferson City, to protest the legislature's efforts to change the state's congressional district maps. The proposed change would divide Kansas City into districts that would include vast rural areas of the state. (Credit Image: � Tammy Ljungblad/Kansas City Star via ZUMA Press Wire)

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado este jueves la suspensión del uso de un nuevo mapa electoral en Misuri de cara a las elecciones de este noviembre al Congreso, en un diseño que promovido por los republicanos y que podía restar un asiento a los demócratas en los comicios de medio mandato.

De esta forma, el Supremo estadounidense ha atendido el recurso de emergencia presentado por un grupo civil para bloquear la decisión de un juez federal de Misuri que dictaminó el martes que debía utilizarse el nuevo mapa, pese a la opinión contraria del tribunal Supremo del estado.

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Ahora, de cara a las elecciones de medio mandato, el próximo 3 de noviembre, lo más probable es que el estado use el reparto de distritos anterior, aprobado en 2022. Este mapa contempla seis distritos actualmente representados por republicanos y dos por demócratas.

El nuevo diseño pretendía eliminar uno de los dos distritos representados por demócratas en el estado y que actualmente ocupa el congresista Emanuel Cleaver.

La batalla por la redistribución de distritos en los mapas electorales se ha vuelto una lucha recurrente en varios estados de cara a unas elecciones que se esperan muy reñidas y en las que Donald Trump se juega mantener el control absoluto del Congreso y el Senado.

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