Agencias

Al menos siete muertos y más de 70 heridos en ataques rusos contra Dnipropetrovsk, en el sudeste de Ucrania

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Al menos siete personas han muerto y 76 han resultado heridas en ataques perpetrados este jueves por el Ejército ruso contra distintos puntos de la región de Dnipropetrovsk, en el sudeste de Ucrania.

El gobernador militar de la región, Oleksandr Ganzha, ha confirmado en sus redes sociales este balance que incluye cinco víctimas mortales y 67 heridos, entre ellos dos menores de cuatro años y otra de once, tras un ataque ruso sobre la ciudad de Pavlohrad.

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En Dnipró, capital de la región, dos personas han fallecido tras un bombardeo a una planta de aceite de girasol propiedad de la multinacional estadounidense Bunge, como ya informara horas antes el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga.

Fruto de este ataque han resultado heridas al menos cinco personas, incluida una niña de seis años y una mujer de 24 que se encuentra hospitalizada con un cuadro "moderado", según ha indicado Ganzha.

También se han registrado ataques en distintas instalaciones en Nikopol, municipio cerca de Zaporiyia, hiriendo al menos a una personas; así como en Sinelnikov y en Kamianski.

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