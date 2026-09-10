2-13. Los Toros apalean a Olmecas e igualan la final del béisbol mexicano

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Tijuana (México), 9 sep (EFE).- Los Toros de Tijuana apalearon este miércoles por 2-13 a los Olmecas de Tabasco, para igualar 1-1 la serie final de la Liga Mexicana de Béisbol.

El martes anterior los Olmecas se impusieron 7-1.

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Adonis Medina fue el lanzador ganador; Jeremy Rhoades fue el perdedor.

Los Toros tomaron ventaja en la parte baja de la tercera entrada con un doble del dominicano Hernán Pérez que empujó una carrera de Jonathan Guzmán.

En la parte alta de la quinta los Olmecas igualaron 1-1 gracias a un elevado de sacrificio de Calvin Estrada que impulsó a Óscar González.

En el cierre de la quinta le cayó una lluvia de palos a Tabasco.

Hernán Pérez abrió la cuenta con un sencillo que empujó a González para el 1-2, lo que propició la salida del abridor Jeremy Rhoades, quien le dejó la casa llena a Carlos Vázquez.

Franchy Cordero recibió a Carlos Vázquez con un palo de vuelta entera para alejar a los Toros 1-6.

En un intento por detener la sangría Vázquez fue removido para la entrada de Jack Cushing, quien llevó el mismo camino al ser recibido por un cuadrangular de Junior Lake, que colocó la pizarra 1-9.

La fiesta de palos continuó con otro vuela cercas, ahora de Jonathan Guzmán, para colocar el marcador 1-11.

Tijuana mantuvo el pulso y en el cierre de la sexta Tomas Telis consiguió el cuarto cuadrangular del partido para ampliar la paliza 1-13

Los Olmecas colocaron el 2-13 final con un elevado de sacrificio en la séptima.

La serie, que concluirá cuando uno de los dos equipos gane cuatro partidos, continuará este viernes con la visita de los Toros a los Olmecas.EFE

Anotaciones por entradas:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Olmecas 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 4 0

Toros 0 0 1 0 10 2 0 0 0 13 18 0

Ganó: Adonis Medina.

Perdió: Jeremy Rhoades.EFE