31/08/2026 Filipinas.- Al menos cinco muertos y 87 desaparecidos en el incendio de un barco en el oeste de Filipinas. Al menos cinco personas han muerto, 42 han tenido que ser rescatadas y 87 permanecen desaparecidas tras incendiarse un barco cerca del municipio de Corón, en las islas Calamianes, en el oeste Filipinas. SOCIEDAD ASIA FILIPINAS INTERNACIONAL ASIA GUARDIA COSTERA DE FILIPINAS EN X

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Al menos cinco personas han muerto, 42 han tenido que ser rescatadas y 87 permanecen desaparecidas tras incendiarse un barco cerca del municipio de Corón, en las islas Calamianes, en el oeste Filipinas.

"En estos momentos, tenemos 42 personas rescatadas y cinco víctimas mortales", ha afirmado la portavoz de la Guardia Costera de Filipinas Noemie Cayabyab en declaraciones recogidas por cadena filipina GMA.

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Al hilo, ha precisado que, "si nos basamos en el manifiesto que se nos ha entregado, que suma un total de 134 personas, todavía estamos localizando e identificando a otras 87 personas". En concreto, ha señalado, viajaban en la embarcación 117 pasajeros y 17 tripulantes.

La Guardia Costera ha señalado que el incidente tuvo lugar en aguas cercanas, aproximadamente a 1,2 millas náuticas (unos 2,2 kilómetros) al noreste del barrio de Marcilla, en el extremo suroriental de la isla Busuanga, cuya mitad sudeste compone, junto a la totalidad de la de Corón, el municipio, situado en el norte de la provincia de Palawan.

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