El brent cae ligeramente, pero se mantiene por encima de los 101 dólares el barril

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Madrid, 10 sep (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en noviembre cae ligeramente este jueves, el 0,15 %, pero se mantiene por encima de los 101 dólares en el mercado de futuros de Londres -su nivel más alto desde finales de julio-, ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio.

A las 07.00 horas de este jueves (05.00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, baja ese 0,15 %, hasta los 101,05 dólares el barril.

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El precio del crudo desciende levemente tras cuatro sesiones consecutivas al alza. En la víspera, el brent subió más del 3 % y superó el nivel de los 100 dólares por primera vez desde hace seis semanas.

El aumento de las tensiones en Oriente Medio, tras los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, despertaron de nuevo el temor del mercado a posibles interrupciones en el suministro de crudo.

En la víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que la guerra con Irán, iniciada el pasado 28 de febrero, terminará "inmediatamente después" de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

Añadió que una nueva negociación con Teherán para cerrar un acuerdo nuclear podría ser posible, aunque puntualizó que actualmente no la está buscando.

Asimismo, aseguró que propondrá cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por 'Estrecho Trump'. EFE