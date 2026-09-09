Sánchez niega a Abascal "chantajes" de Marruecos y le acusa de "llevar una correa" de Estados Unidos e Israel

Guardar

El presidente, Pedro Sánchez, ha rechazado este miércoles estar "chantajeado" por Marruecos y ha acusado al líder de Vox, Santiago Abascal, de "llevar una correa" de Estados Unidos e Israel. "A diferencia de usted, seré un perro, pero no tengo amo", le ha dicho el jefe del Ejecutivo.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Abascal ha preguntado al presidente si "está siendo chantajeado" por Rabat "por la información que tiene" sobre "la corrupción de su familia y su Gobierno", y ha concluido que así es.

PUBLICIDAD

"No se preocupe, es una pregunta retórica, toda España sabe que sí y que nuestro Gobierno está en Rabat", ha incidido el líder de Vox, que ha urgido a que España "deje de ser un protectorado marroquí en manos de traidores".

"El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni en Bruselas, ni Washington, ni en Tel Aviv, ni en Teherán, ni en Pekín, ni en ningún otro sitio, tiene que estar en España y en manos de los españoles", ha agregado.

PUBLICIDAD

De su lado, Sánchez ha respondido que "tiene guasa" que Abascal le acuse de "chantajes" de Marruecos "cuando si alguien va con una correa al cuello es precisamente" el líder de Vox, aludiendo a Estados Unidos e Israel. "Por eso aplaude los aranceles de unos y los genocidios de otros y se ha intentado poner una venda antes de la herida cuando ha hablado de Tel Aviv y Washington", ha señalado.

El jefe del Ejecutivo ha lamentado los "insultos" que ha recibido por parte de Abascal, como "autócrata" o "dictador". "Incluso me llaman perro", ha continuado. "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo", ha rematado.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))