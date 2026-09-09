La UAGR-COAG solicita "que el bloqueo y las inspecciones sanitarias se extiendan a todo Mercosur"

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La UAGR ha manifestado este miércoles que se une a la petición de su Coordinadora estatal COAG, calificando como un "acto de justicia tardío pero insuficiente" el veto a la importación de carne de vacuno y de ave procedentes de Brasil.

Una medida tomada, recuerda el sindicato, "por la incapacidad de garantizar que cumplen la prohibición de la UE de utilizar medicamentos antimicrobianos para fomentar el crecimiento y aumentar el rendimiento y de antimicrobianos reservados para el tratamiento de determinadas infecciones en las personas".

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"Esta suspensión del listado de países autorizados nos demuestra que las denuncias del sector ganadero eran ciertas. El mercado europeo ha estado expuesto a importaciones que no garantizan el cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria exigida a los productores comunitarios por fallos en la trazabilidad, tal y como reconoce la auditoría publicada por la Comisión Europea el pasado mes de febrero", subraya Roberto Ruiz-Clavijo, coordinador sindical de la UAGR-COAG.

Desde la Unión se denuncia la desproporcionada asimetría en la aplicación de los controles, apuntando que "cualquier ganadería española o europea debe responder de inmediato a cualquier requerimiento en materia de trazabilidad, sanidad y bienestar animal, pero Bruselas ha retrasado meses la aplicación de la misma normativa hacia el contingente del bloque de Mercosur".

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Por ello, la UAGR-COAG exige que "esta medida de bloqueo e inspección sanitaria no se limite únicamente a Brasil, sino que se extienda sin excepciones a todo el contingente y a todos los países del bloque de Mercosur (Argentina, Uruguay y Paraguay)".

Añaden que "la aplicación de inspecciones para detectar deficiencias en materia de trazabilidad, sanidad, deforestación y uso de promotores de crecimiento, deben aplicarse no solo a nivel documental, sino de forma real y efectiva a cada partida importada".

COAG ya exigió formalmente en julio al Ministerio de Agricultura la activación inmediata de las cláusulas de salvaguardia contempladas en el Reglamento de Ejecución del acuerdo.

Las importaciones de carne bajo condiciones arancelarias preferenciales "han provocado un hundimiento injustificado de las cotizaciones en las principales lonjas españolas, trasladando la presión económica a las explotaciones familiares de vacuno de carne".

En La Rioja, dicen, "el Observatorio de Precios de la Consejería de Agricultura y Ganadería recoge un descenso del 8% del precio de la carne de ternera desde mayo, cuando empezaron a influir en el mercado las importaciones de Mercosur".

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Por eso, "no extrañan, por tanto, los resultados de la auditoría de la Comisión confirman que la competencia desleal de la carne brasileña estaba basada no solo en competencia desleal económica, sino también en un grave dumping normativo".

RECHAZO FRONTAL A LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO SIN RECIPROCIDAD.

La UAGR-COAG reitera su "rechazo" hacia el modelo de acuerdos de libre comercio como el UE-Mercosur sin unas reglas claras ni transparencia.

Y califica de "irresponsable" la apertura del mercado comunitario a terceros países sin la previa consolidación de "cláusulas espejo" reales, exigibles y vinculantes que impongan el cumplimiento exacto de idénticos estándares ambientales, sociales, de bienestar animal y de prohibición de biocidas y hormonas que se exigen en la UE.

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"No podemos tolerar que se utilice a la ganadería y agricultura europea como moneda de cambio en acuerdos comerciales opacos para favorecer a otros sectores industriales. Y tampoco nos podemos permitir la pérdida de ninguna ganadería en nuestro territorio por la competencia desleal", concluye Ruiz-Clavijo.