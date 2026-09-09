Google invertirá 13.000 millones de euros en Finlandia en su infraestructura de IA

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Helsinki, 9 sep (EFE).- El gigante tecnológico estadounidense Google anunció este miércoles que invertirá al menos 13.000 millones de euros (unos 15.000 millones de dólares) en Finlandia en los próximos dos años para expandir su infraestructura de centros de datos e inteligencia artificial (IA).

Esta inversión, la mayor que realiza Google hasta la fecha en Europa, incluirá la construcción o ampliación de cuatro centros de datos y otras infraestructuras de apoyo en los municipios de Hamina, Kajaani, Muhos y Vaala para dar soporte global a tecnologías emergentes y servicios como su modelo de IA Gemini, Google Search y YouTube, según explicó la compañía en un comunicado.

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Google destinará además fondos a apoyar proyectos de energía limpia, mejoras de la red eléctrica y ayudar a las comunidades locales, a fin de fomentar la biodiversidad local, la educación, la investigación y el desarrollo profesional.

Según el gigante tecnológico, su inversión contribuirá a aumentar el producto interior bruto (PIB) de Finlandia en unos 3.600 millones de euros anuales en 2027 y 2028 y generará en este periodo más de 37.000 puestos de trabajo en todo el país, buena parte de ellos en la construcción de las infraestructuras.

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Una vez que estén operativas, se prevé que sus instalaciones generen 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos al año, entre ellos puestos técnicos y de mantenimiento en las propias instalaciones, proveedores y servicios.

"Esta inversión pone de manifiesto el compromiso de Google de ampliar nuestra presencia de forma responsable, combinando la expansión de nuestra infraestructura técnica con nueva capacidad energética, mejoras en la red eléctrica e iniciativas para garantizar la asequibilidad de la energía", señaló en el comunicado la directora de inversiones de Alphabet y Google, Ruth Porat.

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El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, resaltó en el mismo comunicado que la decisión de Google de aumentar sus inversiones en Finlandia es una muestra de las fortalezas del país y de su atractivo para las inversiones.

"El valor de la economía de los datos va mucho más allá de la inversión directa, ya que impulsa la innovación, la investigación y el desarrollo. La intensificación de nuestra colaboración con Google reportará beneficios duraderos para ambas partes", afirmó Orpo. EFE

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