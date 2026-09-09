Eduardo Navarrete destroza sin piedad a Tamara Gorro y Juls Janeiro: "No me preguntéis de esta chusma"

09/09/2026 Eduardo Navarrete EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Tras dar el pistoletazo de salida a OMODA Madrid es Moda, presentando algunas de sus propuestas en los emblemáticos Jardines de Sabatini con el Palacio Real como telón de fondo junto a otros diseñadores españoles, Eduardo Navarrete ha presentado rodeado de amigos como Carmen Borrego, Alaska y Mario Vaquerizo, Ana Guerra o Marta Pombo, su primera colaboración con Daniel Chong, una colección de 30 complementos que aúnan las señas de identidad de ambas firmas y reivindican una moda con menos competitividad y más compañerismo.

"Daniel y yo tenemos una filosofía muy similar en nuestras firmas, una manera disruptiva de hacer nuestras presentaciones y bueno, se me ocurrió pues eso, de hacer esta sinergia estupenda, para que puedas tener un artículo exclusivo a unos precios para todo el mundo y contento, contento y siguiendo haciendo cosas sin parar. Lo mismo estoy en la tele, que estoy en la oficina, que estamos sacando colecciones..." ha expresado emocionado, confesando que aunque sus inicios fueron difíciles y hubo momentos complicados económicamente, "en el fondo algo me decía que lo podía conseguir. Lo pasé muy mal, claro, puse fatiguita ¿no? ¡Ay qué fatiguita! Y ahora estamos aquí, felices y celebrando el haber apostado, el no haberme rendido".

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Ahora la suerte no solo le sonríe en el terreno profesional, sino también en lo personal, ya que como nos ha contado, "el amor ha llamado a mi puerta, yo le he dejado entrar, le he abierto la puerta, el pasillo, bueno todo, te he abierto todo. Estoy muy feliz, estoy muy enamorado, vamos a hacer un año ahora. Y si ya encontrar pareja es complicado, alguien con el que puedas tener esa complicidad, sobre todo el ser tú... Yo estoy muy a gusto con él porque puedo ser yo y yo lo veo a él que también es él. Entonces es una cosa como muy natural y muy tranquila".

Al margen de su faceta de diseñador, Navarrete se ha convertido en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla gracias a su participación en realities como 'Maestros de la Costura', 'Masterchef Celebrity 5', o 'El Desafío'. En breves, además, se estrenará 'La caja amarilla' en Antena 3, donde ha coincidido con el personaje del momento, Julia Janeiro.

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Su reacción cuando la prensa le ha preguntado por la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, de lo más reveladora: "No tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Next. Next" ha afirmado tajante, revelando que "yo he grabado un programa con ella hace poquito y es que no me despierta nada, ni frío ni calor. Me da bastante igual".

"Una decepción tampoco porque yo no esperaba nada de la chica. Te quiero decir, con su madre me llevé bien durante la grabación del desafío, la verdad. Me consta que está molesta conmigo, pero... María José. Es que de verdad no me apetece hablar de esta chica. Me parece estupendo, le deseo lo mejor. Que le deseo lo mejor como a todo el mundo, pero que yo no voy a hablar de esta muchacha, porque es que no. ¿Qué más?" ha sentenciado cortante.

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Lejos de quedarse ahí, el diseñador también ha arremetido -con mención a Juls- contra Tamara Gorro, que también participa en 'La caja amarilla', cuando la prensa ha querido saber cómo se lleva con la novia de Cayetano Rivera, dejando claro que su opinión sobre ambas no es precisamente buena: "De Norma Duval para arriba, no me preguntéis de esta chusma. Ni la una ni la otra".

Cambiando de tema ya que no ha disimulado su antipatía por sus compañeras, Eduardo ha explicado la ausencia de Terelu en este día tan especial para él en el que en cambio sí ha estado arropado por Carmen Borrego. "Me dice Carmen, dice Terelu que no la has invitado. Teru es que es muy nerviosa en general. Entonces digo, 'tiene que estar con la niña para arriba y para abajo'... Le voy a decir que venga y me va a decir, 'Navarrete eres muy pesado, que mañana te ve'o. Todo lo que yo haga Teru, lo que pasa es que no le he querido molestar" ha aclarado. asegurando que su relación sigue siendo igual de buena que siempre.

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Y aunque todavía no ha conocido a la hija recién nacida de Alejandra Rubio, Tessa, sí ha reconocido que "estoy deseando conocerla. Le he preguntado a Alejandra cómo está, me ha dicho que está todo bien y yo me alegro de que estén geniales y felices. Mi Carlo, que es un amor de niño. El nombre me parece chulísimo".

Por último, también se ha pronunciado sobre la nueva vida como universitaria de la Princesa Leonor, apuntando que "la hemos visto llegar a la universidad que pobrecita, este revuelo en tu primer día que ya de por sí es un día que tú estás nervioso y tal, encontrarte con todo ese percal... Pero bueno, que le deseamos lo mejor y apostar por gente formada, que es lo que hace falta, gente formada".

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