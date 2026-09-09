Ecuador busca integrar 1.742 establecimientos de salud con tecnología de italiana Dedalus

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Guayaquil (Ecuador), 8 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este martes que inició un proceso de contratación para incorporar una plataforma de información hospitalaria de la italiana Dedalus a su red pública de salud, con el objetivo de integrar progresivamente los datos de 1.742 establecimientos del país.

El ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, y el gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Ronald Spina, explicaron en un video publicado por la Secretaría de Comunicación que el país tiene un "sistema de salud fragmentado", con "información dispersa y procesos que no siempre están conectados" entre los hospitales y otros centros médicos públicos.

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Por lo que, por medio de este proceso buscan "conectar progresivamente" los establecimientos administrados por el Ministerio y mejorar la forma en la que se atienden a los pacientes.

"Queremos que cada uno de ustedes tenga una identidad única dentro del sistema y avanzar hacia una historia clínica electrónica integrada y disponible para el personal médico", dijo Aveiga.

Eso permitirá, agregó Spina, que la información generada durante la atención médica se registre una sola vez y pueda acompañar al paciente durante su proceso, independientemente de en qué centro público se atienda.

"Contaremos con Dedalus Group, uno de los sistemas más probados y utilizados en el mundo y uno de los mayores proveedores globales de software de salud y soluciones de sistema de información hospitalaria y historia clínica electrónica", dijo el gerente de CNT.

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Para la implementación de este sistema, Salud contratará a CNT, que se encargará de poner en marcha el servicio con Dedalus.

Precisamente este martes, el Ministerio de Salud resolvió adjudicar ese contrato a CNT por 240 millones de dólares, con un plazo de ejecución de siete años, según consta en el portal de compras públicas.

Esta contratación se anuncia en medio de la crisis de desabastecimiento de medicinas que se registra en los hospitales públicos ecuatorianos y que el Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no ha logrado solucionar.

Las autoridades han responsabilizado de esta escasez a supuestas mafias enquistadas en los hospitales, por lo que Noboa ha anunciado también compras masivas de medicinas para poder solventarla. EFE