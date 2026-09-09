La presidenta del CICR alerta del riesgo de una expansión regional de la escalada en Yemen y Arabia Saudí

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La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, ha alertado de que la escalada militar en Yemen y Arabia Saudí --que enfrenta a rebeldes hutíes de un lado y a las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente y de la coalición liderada por Riad del otro-- podría traducirse en una "expansión del conflicto" que, a su vez, agravaría "el ya devastador panorama humanitario que enfrentan millones de personas".

"La reciente escalada de hostilidades en Oriente Próximo, que afecta a Yemen y Arabia Saudita, conlleva el riesgo de una mayor expansión del conflicto en la región", ha afirmado, advirtiendo que, "de no contenerse, esta situación podría agravar el ya devastador panorama humanitario que enfrentan millones de personas".

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Por ello, ha considerado que "es imperativo adoptar medidas concretas en todo momento para proteger a la población civil y a la infraestructura esencial".

Asimismo, ha subrayado que, si bien "la acción humanitaria es fundamental para responder a las consecuencias del conflicto", ésta "nunca puede sustituir el respeto por el Derecho Internacional Humanitario ni el compromiso político de reducir la tensión".

En este sentido, ha alertado de que, "si los combates continúan", el CICR teme que "provoquen más muertes y heridos, desplazamientos de población y una interrupción potencialmente catastrófica de los servicios e infraestructuras esenciales, tales como la atención sanitaria, el suministro de agua, el combustible y la electricidad".

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De cualquier modo, Spoljaric ha subrayado que la organización sigue "dialogando con las partes sobre la importancia de respetar el Derecho Internacional Humanitario y sobre otras cuestiones humanitarias" y que sus equipos en la región "trabajan en estrecha colaboración" con la Cruz Roja y la Media Luna Roja "para atender las necesidades sobre el terreno".