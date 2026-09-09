OHLA se adjudica un contrato para regenerar una pista del Aeropuerto de Barajas valorado en 40 millones

Guardar

Elsan, filial de construcción y conservación de infraestructuras del Grupo OHLA, se ha adjudicado, junto a Padecasa y Conelsan, el contrato para la regeneración del pavimento de una de las pistas del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, por un importe de 40 millones de euros.

Según ha informado este miércoles OHLA en un comunicado, la actuación responde a la necesidad de renovar esta infraestructura clave debido al incremento de las necesidades de mantenimiento de la pista.

PUBLICIDAD

Así, el proyecto modernizará una de las principales infraestructuras del campo de vuelos y prolongará su vida útil durante los próximos 20 años, "reforzando los estándares de seguridad, fiabilidad y eficiencia de la instalación".

Las obras contemplan la sustitución de las capas superficiales del pavimento de la pista y de las calles de acceso, la rehabilitación integral de las zonas de toma de contacto y de espera para despegue, así como la renovación de los sistemas de ayudas visuales, actualmente obsoletos.

PUBLICIDAD

Asimismo, se ejecutará un nuevo sistema de canalizaciones y cableado asociado a estas instalaciones, dotando al aeropuerto de tecnologías "más avanzadas y eficientes".

Según OHLA, uno de los principales desafíos del proyecto será la ejecución de la práctica totalidad de los trabajos durante los 45 días de cierre programado de la pista, un plazo especialmente exigente motivado por la necesidad de minimizar cualquier afección a la actividad aeroportuaria.

PUBLICIDAD

La pista objeto del contrato, la 18R-36L, registra una media de 125.000 operaciones anuales, lo que la convierte en una infraestructura esencial para el funcionamiento del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Para cumplir con el calendario, el proyecto movilizará un importante despliegue de medios técnicos y humanos. Durante el periodo de actuación está previsto extender 200.000 toneladas de mezcla asfáltica, colocar 17.000 metros cúbicos de hormigón, instalar aproximadamente 500 kilómetros de cableado y más de 1.500 elementos de ayudas visuales.

PUBLICIDAD

Para ello, se habilitarán dos plantas de fabricación de aglomerado asfáltico y dos plantas de hormigón específicamente destinadas a la obra.

Todo el nuevo balizamiento y la señalización luminosa incorporarán tecnología LED de alta eficiencia energética, mientras que una parte significativa de los materiales procedentes de la demolición del pavimento existente será reutilizada mediante técnicas avanzadas de reciclado de firmes, contribuyendo a reducir el consumo de materias primas y la huella ambiental del proyecto, ha explicado OHLA.

PUBLICIDAD

"Con esta adjudicación, Elsan refuerza su posición como empresa de referencia en el ámbito de las infraestructuras aeroportuarias y consolida su trayectoria en actuaciones de alta complejidad técnica", ha subrayado OHLA, que ha recordado que su filial ya participó en enero de 2024 en trabajos de reparación del pavimento de esta misma pista.