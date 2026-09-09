Panamá evalúa contratar oncólogos y cardiólogos extranjeros ante falta crítica de personal

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Ciudad de Panamá, 9 sep (EFE).- El Gobierno de Panamá está evaluando la contratación de médicos especialistas extranjeros, principalmente en oncología, cardiología y anestesiología, para suplir el déficit de profesionales en la sanidad pública, informó este miércoles la cartera de Salud.

"Efectivamente el presidente (de Panamá, José Raúl Mulino) dijo ayer que podría darse la necesidad de que contratáramos médicos del extranjero y, si eso es necesario, lo vamos a hacer", dijo el ministro de Salud, Fernando Boyd.

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Las posibles contrataciones de médicos extranjeros se harán "únicamente para cubrir vacantes críticas donde no exista disponibilidad de personal panameño calificado", según la información oficial ofrecida este miércoles por el Ministerio de Salud.

"Realmente médicos en Panamá hay suficiente cantidad de generales, especialistas hacen falta. Nosotros tenemos que ver cómo vamos cubriendo esa necesidad. Especialmente, por ejemplo, hay especialidades como cardiología o anestesiología que escasean", sostuvo el ministro respaldando el déficit a una tendencia regional.

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En la víspera, Mulino firmó una ley de "olvido oncológico" que protege a los pacientes con cinco años de superar un cáncer de posibles restricciones o aumentos de primas en los seguros de salud, servicios bancarios y préstamos en Panamá, país con un sistema de salud público deficiente que obliga a muchos ciudadanos a pagar uno privado.

En marzo pasado, las autoridades sanitarias ya abrieron una convocatoria que incluía a médicos extranjeros para cubrir 71 "plazas críticas" en hospitales públicos del interior del país, después de que fracasaron varios llamamientos a especialistas nacionales.

La medicina es una de las decenas de profesiones cuyo ejercicio está vedado a los extranjeros en Panamá, aunque la ley ampara la contratación de estos de manera temporal y solo en ausencia del especialista nacional.

Además, durante la pandemia de la covid-19, tras el anuncio del Gobierno panameño de contratar a médicos de Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia y Cuba para reforzar el sistema de salud, llegaron al país más de 200 médicos cubanos, que prestaron sus servicios hasta agosto de 2021.EFE

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