Otros 250 vuelos cancelados en el Reino Unido tras un fallo en el sistema de control aéreo

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Londres, 9 sep (EFE).- Al menos 250 vuelos han sido cancelados este miércoles en el Reino Unido como consecuencia de un fallo técnico en el sistema de procesamiento del operador de control aéreo NATS, detectado la víspera y que ya obligó a anular unos 1.300 servicios en los principales aeropuertos británicos.

Los últimos datos del portal de monitoreo FlightRadar24 indican que, a primera hora de esta mañana, se han cancelado 246 vuelos en Heathrow, el mayor aeródromo del país y el más transitado de Europa, y varias decenas en Gatwick, y se espera que la cifra aumente a lo largo de la jornada.

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Heathrow, en el oeste de Londres, informó en X de que, aunque los vuelos se han reanudado tras la interrupción del martes, persisten alteraciones mientras las aerolíneas recolocan aviones y tripulaciones, por lo que pidió a los pasajeros solo desplazarse a las terminales si sus vuelos están confirmados.

Gatwick, al sur de la capital, advirtió de que "llevará tiempo" recuperar plenamente la normalidad y recomendó a los pasajeros consultar con sus aerolíneas.

La ministra de Transporte, la laborista Heidi Alexander, ha convocado a una reunión al consejero delegado de NATS, Martin Wolfe, quien pidió disculpas por el impacto del fallo, que afectó a decenas de miles de pasajeros, y señaló que se investiga lo ocurrido.

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NATS, operador británico de control aéreo participado en un 49 % por el Estado, presta servicios en 15 aeropuertos del Reino Unido, entre ellos Heathrow, Gatwick, Stansted, Manchester, Birmingham, Edimburgo y Glasgow. EFE