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Patxi López ve "dentro de la normalidad" la reunión del Rey con Robles y la cúpula militar por la situación en Ceuta

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El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este miércoles que la reunión que mantuvo este pasado lunes el Rey con la cúpula militar y la ministra de Defensa, Margarita Robles, para analizar la situación en Ceuta "entra dentro de la normalidad".

En los pasillos de la Cámara Baja, López ha respondido así después de que la Casa del Rey desvelara este martes Felipe VI mantuvo ese encuentro para conocer cómo evoluciona la situación en la ciudad autónoma en el ámbito castrense.

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"Creo que entra dentro de la normalidad de las relaciones y de las cosas que hace el Rey", se ha limitado a contestar el dirigente socialista cuando se le ha preguntado qué le parece que Zarzuela haya hecho pública una imagen de esa reunión.

Cabe recordar que hasta la fecha el Rey no ha acudido a Ceuta en el mes que ha pasado desde la entrada masiva de inmigrantes a las costas de Ceuta y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que visitará tanto Ceuta como Melilla "en las próximas semanas".

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