Hombres armados matan a un policía e hieren a otro en el noroeste de Pakistán

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Islamabad, 9 sep (EFE).- Un policía murió y otro resultó gravemente herido después de que hombres armados no identificados abrieran fuego contra una patrulla policial en la provincia noroccidental paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa, informó este miércoles la Policía.

El ataque tuvo lugar anoche en la zona de la presa de Shatakai, en el distrito de Karak, cuando los agentes realizaban una patrulla rutinaria en una zona bajo jurisdicción de la comisaría de Sabirabad, indicó en un comunicado el portavoz de la Policía del distrito, Shaukat Khan.

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"En el ataque, el agente Zafran Khan perdió la vida, mientras que el agente Muhammad Imtiaz resultó gravemente herido", afirmó el portavoz.

El cuerpo del policía fallecido y el agente herido fueron trasladados a un hospital.

Tras el ataque, un amplio contingente policial acordonó la zona e inició una operación de búsqueda de los atacantes, según la misma fuente.

Khyber Pakhtunkhwa ha registrado en los últimos meses un aumento de la violencia insurgente. Según datos del Instituto de Pakistán para Estudios sobre Conflictos y Seguridad (PICSS), las zonas de la provincia situadas fuera de los siete antiguos distritos tribales registraron 54 ataques en agosto, frente a los 36 de julio, un aumento del 50 %.

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Pese al incremento del número de ataques, las muertes vinculadas a estos episodios descendieron de 69 en julio a 44 en agosto, mientras que los heridos pasaron de 96 a 70, según el instituto.

A comienzos de agosto, al menos siete personas, entre ellas varios policías, murieron y otras 18 resultaron heridas después de que un atacante suicida detonara sus explosivos frente a la entrada de una comisaría en el distrito de Swat, también en Khyber Pakhtunkhwa. EFE

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