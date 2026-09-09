Muere a los 89 años Tung Chee-hwa, primer jefe del Ejecutivo del Hong Kong poscolonial

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Pekín, 9 sep (EFE).- Tung Chee-hwa, primer jefe del Ejecutivo de Hong Kong tras el fin del dominio colonial británico y el retorno de la ciudad a soberanía china en 1997, murió este martes a los 89 años a causa de una enfermedad, informaron miércoles medios oficiales.

Tung falleció a las 21:57 hora local (13:57 GMT) en Hong Kong, según la agencia estatal Xinhua, que lo describió como un destacado impulsor del principio de "un país, dos sistemas" y un "amigo cercano" del Partido Comunista de China (PCCh).

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Nacido en Shanghái en 1937 en el seno de una familia de empresarios navieros, Tung se trasladó de niño a Hong Kong y estudió ingeniería naval en la Universidad de Liverpool antes de incorporarse al negocio familiar.

Tras participar en la elaboración de la Ley Básica, la miniconstitución de Hong Kong, fue elegido en 1996 para convertirse al año siguiente en el primer jefe del Ejecutivo de la región después del traspaso de soberanía del Reino Unido a China.

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Sus años al frente de Hong Kong estuvieron marcados por la crisis financiera asiática de 1997 y por la epidemia de SARS de 2003, que causó cerca de 300 muertes en la ciudad.

Ese mismo año, su intento de aprobar una ley de seguridad nacional en virtud del Artículo 23 de la Ley Básica desencadenó una de las mayores protestas desde el retorno a China, con unas 500.000 personas en las calles, y el proyecto acabó siendo retirado.

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Tung dimitió en 2005, dos años antes de concluir su segundo mandato, alegando motivos de salud, y fue sucedido por Donald Tsang.

Posteriormente ocupó durante cuatro mandatos una de las vicepresidencias de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, máximo órgano asesor político del país. EFE