Corea del Sur niega haber tomado "ninguna decisión" sobre un despliegue de tropas en el estrecho de Ormuz

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Corea del Sur ha señalado que "no se ha tomado ninguna decisión" en su Gobierno acerca de la solicitud de Estados Unidos de enviar tropas al estrecho de Ormuz, indicando que "resulta difícil incluso plantear un calendario" y afirmando que la conversación mantenida este martes en París entre el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y su par francés, Emmanuel Macron, sobre el estrecho no debe interpretarse como una "discusión sobre el despliegue de tropas".

Así lo ha transmitido el asesor de seguridad nacional surcoreano, Wi Sung Lac, al término de una rueda de prensa conjunta entre Macron y Lee, quien ha declarado que el Elíseo y la Casa Azul continuarán trabajando juntos para restaurar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, según ha recogido la agencia surcoreana Yonhap.

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"El presidente Lee ha abordado el asunto partiendo de la premisa de concretar medidas de contribución basadas en los intereses nacionales y el consenso público, reconociendo la especial importancia de la estabilidad en el estrecho", ha subrayado Wi.

Este intercambio ha tenido lugar después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, advirtiese el lunes de "graves consecuencias" en caso de que Corea del Sur acometa un despliegue militar en Oriente Próximo, alegando que sería visto como "un apoyo directo" a Estados Unidos.

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Con todo, el asesor de seguridad nacional surcoreano también ha informado de que ha habido un intercambio al respecto con Teherán: "Tras ver informaciones en los medios de comunicación de Irán, funcionarios de nivel operativo nos preguntaron", ha señalado, aludiendo al posible despliegue de tropas surcoreanas. A ello, Seúl respondió transmitiendo que está "revisando el asunto y no se ha decidido nada", ha aclarado.

FRANCIA Y COREA DEL SUR FIRMAN OCHO ACUERDOS EN MÚLTIPLES ÁREAS

El propio Wi ha explicado en un comunicado de la Casa Azul publicado tras el encuentro bilateral con Francia que la conversación entre Lee y Macron acerca del estrecho ha tenido lugar en un almuerzo privado en el que ambas partes "trascendieron los asuntos bilaterales e intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones internacionales de gran relevancia", citando tanto la situación del estratégico paso como "la guerra en Ucrania".

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"Gracias a ello, los dos líderes ampliaron su consenso sobre temas clave y debatieron medidas de cooperación estratégica, consolidando así aún más la asociación estratégica global entre ambos países", agrega en el texto.

La visita del presidente surcoreano y su equipo a la capital francesa ha servido también para la firma de hasta ocho acuerdos y memorandos de entendimiento vinculados a "ámbitos como defensa, aviación, inteligencia artificial, semiconductores y tecnologías cuánticas, energía nuclear, competitividad industrial, propiedad intelectual, sector espacial y cooperación cultural".

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Además, Seúl y París también han acordado "iniciar un diálogo de alto nivel sobre energía nuclear civil, atendiendo a la propuesta realizada por el presidente Macron el pasado mes de abril", ha agregado Wi.