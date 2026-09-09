Una mujer fallece tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un sendero de Yaiza (Lanzarote)

19/07/2026 112 Canarias POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS AUTONOMÍAS 112 CANARIAS

Guardar

Una mujer, de 60 años, ha fallecido tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un sendero de la zona de Femés, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes y hasta el sendero se trasladó el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), cuyos rescatadores accedieron hasta la zona, rescataron a la afectada con la colaboración de bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, tras comprobar que la mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria y una persona, que estaba junto a ella, le estaba practicando maniobras de reanimación.

PUBLICIDAD

Así, mientras los rescatadores continuaban con su atención, evacuaron a la afectada en la aeronave hasta un lugar cercano en el que se encontraba el personal de la ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que finalmente confirmó el fallecimiento de la mujer.

En la resolución de los hechos también colaboraron agentes de Policía Local y de la Guardia Civil, que realizaron las diligencias correspondientes.