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AV. Carlos Alcaraz cae eliminado ante Ben Shelton en los cuartos de final del US Open

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El tenista español Carlos Alcaraz ha resultado eliminado este miércoles del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, tras caer en los cuartos de final ante el estadounidense Ben Shelton en cinco sets por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) tras cuatro horas y media de partido.

La Arthur Ashe ha vivido una gran batalla entre ambos, que ha terminado ya bien entrada la madrugada del miércoles en Nueva York y que se ha decidido en el 'supertie-break' del quinto parcial a favor del americano que ha terminado así con la andadura del actual campeón, que en este 'grande' había vuelto a las pistas tras cuatro meses fuera de las pistas.

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