Cayetano Rivera responde con un impactante vídeo al dardo de su hermano Francisco

Guardar

En medio de constantes rumores de distanciamiento entre Francisco y Cayetano Rivera, la llamativa ausencia del menor de los hermanos en la tradicional corrida Goyesca de Ronda a pesar de que se encontraba en la localidad malagueña ha confirmado cuanto menos que su relación no atraviesa por el mejor momento. ¿Los motivos? Se especula que por un lado la negativa del marido de Lourdes Montes a que su hermano se cortase la coleta definitivamente -un año después de su retirada- en esta plaza tan especial para su familia coincidiendo con los 75 años de la alternativa de su abuelo Antonio Ordóñez. Y, por el otro, la supuesta advertencia sobre Tamara Gorro que el hijo mayor de Paquirri y Carmen Ordóñez habría hecho a su hermano tachando a la influencer de 'interesada'.

Algo que Fran desmentía este lunes en el plató de 'Y ahora Sonsoles', asegurando que no puede opinar sobre la novia de Cayetano porque no la conoce. Sin embargo, no pasaba inadvertido el dardo que lanzaba al ex marido de Eva González por su presunto interés en torear en la Goyesca: "Se retiró el año pasado. A mí no me lo dijo. Un torero no es un cantante, ¿sabes lo que es ponerse delante de un toro? No te puedes retirar hoy y decir dentro de 10 meses voy a torear una corrida donde sea, eso es muy difícil. Entrenar es meterte en el campo, entrenar 9 horas, no salir porque te juegas la vida, aparte de acostumbrar el cuerpo al miedo, pierdes el tacto, un toro es un animal maravilloso, pero con una carga de peligro enorme, yo no sería capaz. Es de una responsabilidad enorme" sentenciaba, dejando entrever que su hermano no estaría en condiciones físicas para volver a los ruedos.

PUBLICIDAD

Fiel a su discreción, Cayetano no ha respondido directamente a Francisco, pero sí ha compartido un vídeo en sus redes sociales con el que parece que sobran las palabras. Con la canción de Klaas, Michael Roman de fondo, 'Silence' -un nombre ya de lo más revelador- el torero ha presumido de su espectacular físico sin camiseta -y dejando a la vista su trabajada figura, en la que se marcan músculos cuyo nombre ni siquiera conocemos- ejecutando una complicada postura de yoga, Sirsasana (parada de cabeza, que consiste en aguantar tu peso boca abajo en posición completamente vertical apoyándose tan solo con la cabeza) al aire libre.

Unas imágenes que demuestran que está en plena forma y que rápidamente se ha convertido en viral y ha desatado un sinfín de comentarios, muchos dirigidos a su hermano. De las primeras en reaccionar, Tamara Gorro, que orgullosa de su novio ha escrito "esto tiene un nombre: constancia y preparación. Y como dice la canción, por cierto un temazo: SILENCE".

PUBLICIDAD

Mucho más explícitos han sido sus seguidores, que no han dudado en arremeter contra Fran con mensajes como: "Hay veces que no hace falta hablar para decir las cosas... Ole Maestro! Vaya Capotazo"; "Creo que la indirecta es bastante directa..."; "Vaya eso es una guantá sin manos a tu hermano Francisco": "Ayer decía su hermano que había que prepararse físicamente para torear en Ronda..."; "Dile a tu hermano que lo haga. El papuchi, jajajajaja"; o "Un guantazo sin mano para el medalla d oro Amante del jamón". ¿Estamos ante el inicio de la guerra entre Cayetano y Francisco?