Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 9 de septiembre (15.00 GMT)

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Madrid, 9 sep (EFE).-

Cali (Colombia).- Colombia aún se restaña las heridas a un mes del gran terremoto del 10 de agosto, el mayor seísmo en lo que va de siglo en el país, y mira hacia la reconstrucción mientras continúa contando muertos, buscando desaparecidos y desescombrando en medio país.

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Miami (EE.UU.).- Una corte federal en Miami analiza este jueves una demanda que busca marcar un precedente para regularizar a medio millón de cubanos en Estados Unidos y hacer valer de nuevo la Ley del Ajuste Cubano, mientras los arrestos de estos migrantes se han quintuplicado en el actual mandato de Donald Trump.

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Tegucigalpa.- La directora regional del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA/WFP, en inglés), Lena Savelli, que se desplazó este miércoles al sur de Honduras para conocer los efectos de la sequía a causa del fenómeno El Niño, advirtió que la inseguridad alimentaria podría afectar a 1,9 millones de hondureños.

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Ciudad de Panamá.- El panameño Stanley Motta, considerado uno de los empresarios más ricos de Centroamérica, asegura que el secreto de las empresas exitosas está no solo en adaptarse, sino en capacitar a su gente.

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Ciudad de Gaza.- Israel lanzó este miércoles un bombardeo sobre el campo de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza.

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Estrecho de Sonda (Indonesia).- Los equipos de rescate de Indonesia buscan este miércoles a ocho personas, incluidos cinco periodistas, que desaparecieron hace dos días cuando viajaban en lancha por el estrecho de Sonda, donde cubrían las erupciones del volcán Anak Krakatoa.

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Jiangxi (China).- El número de muertos por una serie de deslizamientos de tierra que afectaron el sábado a la provincia suroriental china de Jiangxi aumentó a trece, mientras aún tres personas continúan desaparecidas, según el último recuento difundido este martes por la agencia estatal Xinhua.

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Kiev.- Al menos cuatro personas han resultado heridas en el ataque ruso perpetrado durante la madrugada contra una zona residencial de Kiev, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, mientras los equipos de rescate trabajan en el lugar y evalúan los daños causados en un edificio de viviendas.

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Kiev.- El Ejército ruso lanzó durante esta madrugada un nuevo ataque contra la logística de la industria alimentaria en la región de Kiev con bombardeos a varios distritos de los alrededores de la capital, según informaron los Servicios de Emergencias de Ucrania.

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Londres.- El Gobierno británico será "implacable" a la hora de defender la soberanía sobre las Malvinas, dijo hoy el primer ministro Andy Burnham ante la Cámara de los Comunes, en su primera alusión a la cuestión tras la reciente reclamación del presidente argentino Javier Milei.

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Londres.- Al menos 250 vuelos han sido cancelados este miércoles en el Reino Unido como consecuencia de un fallo técnico en el sistema de procesamiento del operador de control aéreo NATS, detectado la víspera y que ya obligó a anular unos 1.300 servicios en los principales aeropuertos británicos.

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Seúl.- El secretario de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro Jr., tachó a China de "matón" por una supuesta presión de Pekín relativa a la disputa con esa potencia asiática por el mar de China Meridional, informa este miércoles la agencia estatal filipina PNA.

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Bhubaneswar (India).- Las autoridades indias han lanzado este miércoles una investigación para esclarecer cómo cinco orangutanes bebés, una especie no nativa en el país, terminaron en un bosque en el estado oriental de Odisha, mientras que la Policía sospecha que se trata de un caso de tráfico de fauna.

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Beirut.- Militares y miembros de las fuerzas de seguridad retirados protestaron hoy frente al Parlamento en Beirut para exigir una actualización de sus pensiones y salarios que compensen la pérdida de poder adquisitivo.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, asiste al debate general sobre el proyecto presupuestario para 2027 en la Cámara Baja.

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Estación espacial china Tiangong/Hong Kong.- Los tripulantes de la nave china Shenzhou-23 impartieron este miércoles una peculiar clase dirigida a estudiantes de Hong Kong y Macao, en la que llevaron a cabo distintos experimentos y mostraron aspectos de su vida diaria a bordo de la estación espacial china Tiangong.

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Bruselas.- Grupos de 17 países europeos se han concentrado este miércoles ante el Parlamento Europeo en Bruselas para protestar contra los proyectos de energía eólica y solar y reclamar cambios en la política energética de la Unión Europea, incluida una moratoria para nuevas instalaciones eólicas y grandes plantas solares.

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Pekín.- Cientos de visitantes han acudido este miércoles al primer día de la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China 2026 (CIFTIS 2026) que se lleva a cabo en Pekín y en la que más de más de 1.800 empresas exponen lo más destacado en áreas como la tecnología, innovación y el comercio de servicios.

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Changsha (China).- Cientos de personas acudieron este miércoles a la zona en la ciudad china de Changsha, donde se encuentra una enorme escultura del joven Mao Zedong, en el mismo día en el que se cumple el 50 aniversario de su muerte.

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Jerusalén.- El Gobierno israelí dio al Reino Unido un plazo de 30 días para cerrar su consulado en Jerusalén Este, una de las "contramedidas" adoptadas por Tel Aviv por el bloqueo del comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania decidido este martes por el Gobierno británico.

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Seúl, 9 sep (EFE/EPA).- Miembros de grupos cívicos se manifestaron este miércoles en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Seúl para oponerse a un posible despliegue de tropas surcoreanas en el estrecho de Omurz.

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Madrid.- El español Carlos Sainz (Williams), que el próximo fin de semana correrá, literalmente, en casa, el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, declaró este miércoles que "ya" tiene "ganas de probar" el nuevo circuito del Madring, sede la prueba, que, 45 años después, regresa a la capital del país.

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Elda (España).- El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, destacó este miércoles en una improvisada rueda de prensa la importancia que tiene para la ciudad que una figura de talla mundial como Lionel Messi pueda asumir la propiedad del Club Deportivo Eldense y apuntó que si la operación se concreta, el club seguirá contando con el apoyo municipal.

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Múnich (Alemania).- El Bayern inicia este jueves su andadura en la Liga de Campeones, en un partido ante el Bodo Glimt en el que parte como claro favorito, en busca de su séptima corona europea en una competición que siempre aspira a ganar.

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lgs/EFE

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