Un tribunal de Chad condena a 15 años de cárcel al líder rebelde centroafricano Abdoulaye Miskine

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Un tribunal de Yamena ha condenado este miércoles a 15 años de cárcel a Abdoulaye Miskine, conocido por haber liderado la milicia rebelde Frente Democrático del Pueblo Centroafricano (FDPC) y por su implicación directa en décadas de violencia, ejecuciones extrajudiciales y desestabilización en la frontera entre Chad y la República Centroafricana.

La corte ha condenado a Miskine por insurrección, asesinato, secuestro, usurpación de bienes y violación, delitos vinculados a su trayectoria como líder de una milicia de mercenarios chadianos que fue establecida a principios de la década de 2000 por el entonces presidente centroafricano Ange-Félix Patassé para combatir a facciones rebeldes y proteger su gobierno.

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Asimismo, tendrá que pagar 30 millones de francos CFA (unos 45.000 euros) a cada una de las familias de las víctimas. Junto a él, también han sido condenados a 10 años de prisión Adum Rajis, antiguo jefe militar rebelde, así como Ringo Djouma, miembro de la cúpula del grupo, y Abdelaziz Gros, colaborador y miembro de la estructura de mando de la milicia.

"Por nuestra parte, estamos satisfechos con la decisión. Sin embargo, esta satisfacción es parcial, ya que el tribunal no ha tenido en cuenta todas nuestras apelaciones", ha explicado el abogado Ahmat Abderrahmane, que representa a la parte civil, y que había solicitado que Miskine fuera procesado por crímenes de lesa humanidad, que conlleva la cadena perpetua.

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Por contra, el representante legal de la defensa, Goilar Ndjedubum, ha expresado su decepción por el veredicto y ha confirmado que apelarán ante el Tribunal Supremo. "Esto no ha terminado", ha indicado, según ha recogido el portal de noticias Tchadinfos.

El FDPC fue una de las facciones rebeldes que integraron la coalición Séléka a finales de 2012 para derrocar al presidente François Bozizé, si bien rompió con el grupo antes de que este consumara el golpe de Estado de 2013 que sumió a la República Centroafricana en un grave conflicto armado.

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El caudillo fue detenido por las autoridades camerunesas en 2013 tras huir del país a raíz de los ataques contra sus posiciones por parte de sus antiguos aliados, la coalición Séleka, y posteriormente excarcelado en virtud de un acuerdo por el que el FDPC entregó a más de una veintena de rehenes. Entre ellos se encontraba el clérigo polaco Mateusz Dziedzic, secuestrado para ser utilizado como moneda de cambio.

Miskine fue arrestado nuevamente en noviembre de 2019 por las autoridades chadianas cerca de la frontera. El líder rebelde había huido tras rechazar un cargo en el Ejecutivo centroafricano derivado del acuerdo de paz de Jartum (2019), asestando un duro golpe a los esfuerzos por pacificar el país.

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Durante años permaneció encarcelado en Yamena sin avances judiciales, lo que generó constantes presiones de las partes civiles y de la ONU para su procesamiento o extradición. Aunque la Fiscalía había solicitado 30 años de prisión, el tribunal ha terminado condenando a Miskine a 15 años de cárcel.