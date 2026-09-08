Un fotógrafo se cansa de los intentos de los bots de Meta de robar su contenido y les ataca con tostadoras sexis

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Un fotógrafo ha decidido mostrar imágenes de tostadoras sexis a los 'bots' de Meta que tratan de extraer contenido de su página web profesional, en un intento por hacerles perder el tiempo y por destacar el valor de su trabajo.

La práctica del 'web scraping' o raspado de datos se ha extendido con la necesidad de los gigantes tecnológicos de entrenar sus modelos de inteligencia artificial (IA), pues permite recoger grandes cantidades de datos de internet. De hecho, ha impulsado un cambio de tendencia, por el que el tráfico automatizado de 'bots' ha superado por primera vez al tráfico procedente de usuarios humanos a nivel global.

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Esta recopilación se hace con rastreadores web o programas de extracción de datos que, en algunos casos, pasan por alto las limitaciones que introducen los derechos de autor. Para frenar su acceso, existe el archivo robots.txt, que permite especificar las partes que sí puede ver el 'bot' o restringir su acceso por completo.

Normalmente, un 'bot' que se encuentre con el archivo robots.txt actuará según lo que se le indique, pero hay otros más insistentes, como ha denunciado el fotógrafo Robert May que, pese a contar con dicho archivo en su página web profesional, en la que aloja una muestra de su trabajo, ha detectado que los rastreadores de Meta han realizado más de un millón de solicitudes en dos semanas.

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May tiene conocimientos informáticos y de programación, que ha aprovechado para poner una 'trampa' a los rastreadores de Meta, de tal forma que cada vez que intenten acceder a su página web, solo verán contenido basura. El resto, los que considera que hacen bien su trabajo, están exentos de ella.

Como explica en su blog, ha añadido un enlace oculto que solo pueden ver los rastreadores y que, en lugar de dejarles ver la página web tal y como es, les muestra "una página con texto fotográfico sin sentido, llena de enlaces e imágenes". Estas últimas, explica, son "una colección de estúpidas imágenes generadas por IA de tostadoras sexis".

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El objetivo es hacer perder el tiempo a estos 'bots', y para eso creó la trampa con el lenguaje de programación Elixir, que se ejecuta sobre la máquina virtual de Erlang (BEAM). "Es muy, muy bueno escalando horizontalmente a través de múltiples núcleos de CPU y servidores, y excelente para equilibrar grandes volúmenes de trabajo al mismo tiempo", asegura.

Con ello, logró que las imágenes de las tostadoras sexis se enviaran a los 'bots' "a velocidades de descarga extremadamente lentas", de 56k. "Envío los encabezados de la imagen y luego gradualmente les envío el resto de la imagen con el tiempo". El fotógrafo asegura que algunas solicitudes de llegaron a tardar 15 minutos.

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Ante el tiempo y esfuerzo que ha dedicado a este proyecto, May lo tiene claro: "Cobro a mis clientes por mis servicios de fotografía. Me parece justo que las empresas también paguen. Lo que creo es una extensión de mí, de mis experiencias y mi tiempo, de mi vida en este planeta".