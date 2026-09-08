Un destacado exbanquero suizo es condenado por corrupción de un alto funcionario kuwaití

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Ginebra, 8 sep (EFE).- El exbanquero suizo Pierre Mirabaud, presidente de la Asociación Suiza de Banqueros entre 2003 y 2009, fue condenado este martes a dos años de prisión por corrupción de funcionarios públicos extranjeros y blanqueo de dinero, en un caso relacionado con un antiguo alto funcionario de Kuwait.

La pena dictada por el Tribunal Penal Federal en su sede en Bellinzona (sur del país) ha sido suspendida, lo que implica que el también socio de la Banca Mirabaud entre 1979 y 2009, de 77 años, no entrará en prisión si no reincide, según destacaron los medios nacionales suizos.

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De acuerdo con el escrito de acusación, Mirabaud concedió entre 2000 y 2012 ventajas por valor de 82 millones de francos suizos (87 millones de euros) al entonces responsable de la Seguridad Social de Kuwait, Fahad al Rajaan.

A cambio, Al Rajaan depositó parte de los fondos de la institución, por un importe superior de 500 millones de dólares (430 millones de euros), en el banco privado ginebrino, uno de los principales de Suiza y que no ha sido parte en el proceso.

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El alto funcionario kuwaití presidió la institución gestora de la seguridad social de su país durante 30 años, entre 1984 y 2014, fue condenado en su país por malversación de fondos públicos y huyó a Londres, donde falleció en 2022.

El exbanquero suizo condenado este martes, ya jubilado, pertenece a la familia Mirabaud, que dirige desde hace siete generaciones el banco homónimo, fundado en 1819 y uno de los más antiguos de Suiza.

El juicio, que ha despertado mucha expectación en Suiza, se celebró en tan sólo una jornada y por procedimiento simplificado, al haber reconocido el acusado los hechos y colaborar con la investigación.

Además, ya ha indemnizado a la seguridad social kuwaití con 42 millones de francos (44 millones de euros). EFE