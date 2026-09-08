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AV. De la Fuente, Luis Enrique, Mikel Arteta y Unai Emery, nominados a Entrenador del Año en el Balón de Oro

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El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente; el entrenador del Paris Saint-Germain; el técnico del Arsenal FC, Mikel Arteta; y el del Aston Villa, Unay Emery; entre los nominados a Entrenador del Año 2026 en el Balón de Oro.

Vincent Kompany, técnico belga del Bayern de Múnich, completa la lista de cinco nominados a mejor entrenador masculino del 2026 por el Balón de Oro, una terna con un claro protagonismo español. Como a nivel femenino, en una terna en la que también aparecen el entrenador del Barça Femení, Pere Romeu, y el del Olympique de Lyon, Jonatan Giráldez.

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