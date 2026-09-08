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LA CIUDAD DE CHICAGO SE ASOCIA CON CHICAGO RIVER SWIM PARA RELANZAR «THE BIG JUMP» Y AMPLIAR EL NÚMERO DE PARTICIPANTES A 750 NADADORES

PR Newswire

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CHICAGO, 8 de septiembre de 2026

El «Chicago River Swim», organizado por el Ayuntamiento de Chicago y el alcalde Brandon Johnson, vuelve del 18 al 20 de septiembre con la participación de deportistas olímpicos, paralímpicos y nadadores internacionales, entre los que se encuentran el deportista olímpico mexicano Jorge Iga y diez nadadores mexicanos que se unirán a los habitantes de Chicago para celebrar la transformación del río.

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QUÉ: El evento «The Big Jump» ofrece a los participantes la oportunidad oficial de lanzarse al río de Chic , al tiempo que se recaudan fondos para la investigación de la ELA y la enseñanza de la natación a los jóvenes.

DÓNDE: El río Chicago, a la altura de la calle Dearborn y el Riverwalk

CUÁNDO: The Big Jump | Viernes, 18 de septiembre de 2026 | 10:00–12:00Travesía a nado por el río Chicago | Domingo, 20 de septiembre de 2026 | De las 6:30 a las 10:00 de la mañana

PÁGINA WEB: Las inscripciones están abiertas en ChicagoRiverSwim.org

CHICAGO, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Chicago River Swim, organizada por el Ayuntamiento de Chicago y el alcalde Brandon Johnson, recuperará la prueba «The Big Jump» y ampliará el número de participantes en la edición de 2026 a 750 nadadores clasificados. Ya está abierto el plazo de inscripción para ambos eventos en , ChicagoRiverSwim.org y.

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«The Big Jump» dará el pistoletazo de salida al fin de semana el viernes 18 de septiembre, ofreciendo a los participantes inscritos una oportunidad única y autorizada de sumergirse en el río, al tiempo que se recaudan fondos para la investigación de la ELA y la enseñanza de la natación a los jóvenes. El alcalde Johnson será el maestro de ceremonias, acompañado por deportistas olímpicos y paralímpicos de Estados Unidos y de otros países, entre ellos el deportista olímpico mexicano Jorge Iga, así como por cargos electos y personalidades destacadas de Chicago, como la leyenda de los Chicago Bears, Charles Tillman, y el productor y DJ White Shadow, ganador de un premio Grammy.

«El río Chicago pertenece a toda la ciudad de Chicago, y The Big Jump es una forma impactante de celebrar lo lejos que ha llegado nuestra ciudad», afirmó el alcalde Brandon Johnson. «Durante generaciones, los habitantes de Chicago han trabajado para recuperar este río y volver a conectar a nuestras comunidades con él. «Este mes de septiembre, personas de toda nuestra ciudad y de todo el mundo tendrán la oportunidad de disfrutar del río de una forma totalmente nueva, al tiempo que apoyan la investigación sobre la ELA y contribuyen a que más jóvenes tengan acceso a una formación en natación y seguridad acuática que puede salvarles la vida».

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«The Big Jump» recupera un evento que se celebró por primera vez en 2017, cuando la consejera del condado de Cook, Josina Morita, y la asociación «Friends of the Chicago River» reunieron a varios cargos públicos en Chinatown para realizar un salto autorizado al río. El acto sirvió para celebrar los avances en la recuperación del río y puso de manifiesto el compromiso común de conseguir que el sistema fluvial de Chicago-Calumet sea un lugar seguro para el baño y accesible para todos.

La «Chicago River Swim», organizada por el Ayuntamiento de Chicago y el alcalde Brandon Johnson, es una prueba benéfica de natación en aguas abiertas que se celebra a lo largo del cauce principal del río Chicago. Celebrada en 2025, la primera edición de este evento reunió a 263 nadadores en el río, en lo que supuso la primera prueba organizada de natación en aguas abiertas de Chicago en 98 años, y atrajo la atención internacional hacia la transformación de esta vía fluvial de la ciudad.

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«El año pasado quedó demostrado que se podía volver a nadar en el río Chicago y que esto podía convertirse en algo significativo para toda la ciudad», afirmó Doug McConnell, fundador de «A Long Swim» y de la «Chicago River Swim». «Este año estamos creando más formas para que la gente pueda formar parte de esa experiencia, desde abrir «The Big Jump» al público hasta acoger a más nadadores». «Cada participante nos ayudará a recaudar fondos esenciales para la investigación de la ELA y a llevar la formación en natación, que puede salvar vidas, a más niños de Chicago».

La travesía a nado del río Chicago de este año tendrá lugar el domingo 20 de septiembre. El Ayuntamiento de Chicago ha ampliado el número de participantes de 500 a 750 nadadores clasificados, incluida una delegación de 10 nadadores que viajan desde México para participar en las pruebas de una y dos millas. Se ha reabierto el plazo de inscripción para un número limitado de participantes adicionales.

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Este fin de semana ampliado es el reflejo de décadas de inversión, promoción, investigación y colaboración que han mejorado la calidad del agua y han transformado el río Chicago en uno de los activos recreativos y cívicos más importantes de la ciudad. Este avance ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Chicago, el Distrito Metropolitano de Recuperación de Aguas del Gran Chicago, Friends of the Chicago River, Current, Shedd Aquarium, el Distrito de Parques de Chicago y muchos otros socios públicos, sin ánimo de lucro y comunitarios. La calidad del agua se supervisará de cerca tanto en los días previos como durante todo el fin de semana, incluyendo los análisis que realizarán los expertos en calidad del agua de la Universidad de Illinois en Chicago.

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL: Atletas olímpicos, paralímpicos y otros nadadores de renombre de Chicago, de todo Estados Unidos y de todo el mundo se darán cita en el Swim Weekend. Su participación refleja un compromiso compartido con la importancia vital de aprender a nadar y con la solidaridad mundial en torno a la protección, la recuperación y la reconexión de las personas con los ríos y los cursos de agua urbanos.

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El deportista olímpico mexicano Jorge Andrés Iga César representará a México en «The Big Jump» este viernes. Iga César compitió en los Juegos de París 2024 y ostenta el récord nacional de México en los 200 metros libres. Ha ganado cuatro medallas en los Juegos Panamericanos, incluida una de plata, y 19 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

«La medallista olímpica estadounidense de plata Maritza Correia McClendon participará en ambos eventos en representación de la Fundación» de USA Swimming. Como primera mujer afroamericana en formar parte de un equipo olímpico de natación de Estados Unidos, pondrá de relieve la colaboración de la Fundación con Chicago River Swim y su compromiso común de ampliar el acceso a clases de natación que salvan vidas y a la educación en seguridad acuática.

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«La travesía a nado por el río Chicago es más que una experiencia inolvidable a lo largo de uno de los cursos de agua más emblemáticos de nuestro país; es una oportunidad para generar un impacto duradero», afirmó Correia McClendon. «Me enorgullece apoyar su colaboración con la USA Swimming Foundation, que ayuda a más niños y familias de todo Chicago a adquirir habilidades que pueden salvarles la vida y que les acompañarán toda la vida».

Blake Pieroni, tres veces olímpico estadounidense y medallista de oro olímpico, competirá el domingo en la prueba de natación de una milla. Pieroni, natural de Chesterton (Indiana), ganó la medalla de oro olímpica como integrante de los equipos estadounidenses de relevos de 4 x 100 metros libres tanto en 2016 como en 2020.

El medallista olímpico holandés Maarten van der Weijden viajará desde los Países Bajos para representar a su país y participará en «The Big Jump» el viernes. Superviviente de una leucemia y medallista de oro olímpico en natación en aguas abiertas, desde entonces ha utilizado sus extraordinarias travesías de resistencia para recaudar millones destinados a la investigación del cáncer. El fundador de Swim, Doug McConnell, se inspiró en la relación de Ámsterdam con sus vías navegables y en el éxito del Amsterdam City Swim, que demostró cómo una vía navegable urbana podía convertirse en el eje central de un evento comunitario de talla mundial. McConnell suele atribuir esa inspiración a su visión de llevar la natación en río a Chicago.

Ahalya Lettenberger, dos veces participante en los Juegos Paralímpicos de Estados Unidos y medallista de plata en Tokio, participará en «The Big Jump» y competirá en la prueba de natación de una milla. Nacido en Chicago, Lettenberger empezó a nadar a los 11 años y llegó a representar a Estados Unidos en los Juegos Paralímpicos de Tokio y París.

La medallista de plata paralímpica Grace Nuhfer participará en «The Big Jump» el viernes. Este deportista, natural de Indiana, ganó la medalla de plata en los Juegos de París de 2024 en la prueba de 100 metros mariposa S13, antes de proclamarse campeón del mundo en esa misma prueba en 2025. Además, consiguió dos medallas de bronce en los Campeonatos del Mundo en la modalidad de estilo libre.

El actual campeón mundial de natación en aguas heladas, Max Munson, participará el viernes en «The Big Jump» y competirá en la prueba de natación de una milla. Munson se unirá al evento del fin de semana desde Praga, en la República Checa. Nadador consumado en piscina, aguas abiertas e invierno, es el actual campeón mundial de natación en hielo en su categoría de edad en las pruebas de 50 y 100 metros estilo libre, y ha batido varios récords checos en estilo libre.

Durante el fin de semana también estarán presentes personalidades destacadas del ámbito cívico internacional, entre ellas el alcalde de Dublín, Daryl Barron, que viajará a Chicago para asistir a la travesía a nado del río Chicago. También participarán cargos electos, famosos, líderes cívicos y otros invitados especiales; se anunciarán más nombres próximamente.

«Dublín y Chicago tienen un fuerte vínculo histórico y cultural, y estoy encantado de estar en Chicago para participar en la travesía a nado del río Chicago», afirmó el alcalde de Dublín, Daryl Barron. «En Dublín, nuestra prueba anual "Dublin City Liffey Swim" reúne a unos 300 nadadores que recorren el corazón de la ciudad en un reto único. Los ríos son una parte importante de la vida de una ciudad, y tanto Chicago como Dublín están a la vanguardia a la hora de ponerlos de relieve como importantes activos ciudadanos que deben ser utilizados y disfrutados por los habitantes de nuestras ciudades. «Estoy deseando participar en la travesía a nado del río Chicago y llevarme algunas ideas a Dublín».

TRANSMISIÓN EN DIRECTO DE ABC7 CHICAGO:ABC7 Chicago retransmitirá en directo la prueba de natación el domingo 20 de septiembre, de 6:30 a 10:00 de la mañana. Presentada por Greg Dutra y Jasmine Minor, la retransmisión mostrará a los nadadores que participan en las pruebas de una y dos millas a lo largo del cauce principal del río Chicago e incluirá entrevistas con deportistas, líderes cívicos y otros invitados especiales a lo largo de la mañana. Los espectadores pueden verlo en ABC7Chicago.com, en Disney+, en la pestaña «En directo», seleccionando ABC7 Chicago, y en las aplicaciones de ABC7 para televisores conectados en Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV y Roku.

CÓMO PARTICIPAR EN «THE BIG JUMP»Habrá un número limitado de plazas disponibles para el público en «The Big Jump». El coste de participación es de 500 dólares por participante, y los beneficios se destinarán a la investigación de la ELA y a la enseñanza de la natación a los jóvenes. Los participantes que recauden 1.000 dólares o más podrán traer a un acompañante al evento; los acompañantes no participarán en el salto.

Los participantes se irán metiendo en el río en pequeños grupos a lo largo de la mañana. Cada participante inscrito recibirá una boya de natación personal, un albornoz, una camiseta conmemorativa, el almuerzo y una bolsa con regalos. Las inscripciones están abiertas en , chicagoriverswim.org y.

CÓMO INSCRIBIRSE EN LA TRAVESÍA A NADO DEL RÍO CHICAGOLa travesía está abierta a nadadores cualificados que participen en la prueba de una o dos millas. Dado que el número de participantes se ha ampliado a 750 nadadores, ahora hay disponible un número limitado de plazas adicionales. Los nadadores que cumplan los requisitos y estén interesados en participar pueden consultar los requisitos y presentar su solicitud en chicagoriverswim.org.

NADAR POR UNA BUENA CAUSAEl fin de semana «Chicago River Swim» recauda fondos para la investigación de la ELA a través de la iniciativa «A Long Swim» y apoya la enseñanza de la natación y la educación en seguridad acuática para los niños de las comunidades más desfavorecidas de Chicago. McConnell fundó «A Long Swim» tras perder a su padre y a su hermana a causa de la ELA. Desde entonces, la organización ha recaudado más de 3,5 millones de dólares para impulsar la investigación colaborativa sobre la ELA.

El fin de semana también supondrá un momento muy emotivo para la comunidad de personas con ELA. A través de ALS United, A Long Swim entró en contacto con Jeff Birkels, que padece ELA. Durante la travesía a nado del río Chicago que tendrá lugar este domingo, el nadador Paul Sommer arrastrará a Birkels en una balsa a lo largo de todo el recorrido de dos millas, lo que le brindará una oportunidad extraordinaria de disfrutar del río junto a los nadadores que apoyan la lucha contra la enfermedad.

ACERCA DE LA TRAVESÍA A NADO DEL RÍO CHICAGO, ORGANIZADA POR LA CIUDAD DE CHICAGO Y EL ALCALDE BRANDON JOHNSONLa travesía a nado del río Chicago, organizada por la ciudad de Chicago y el alcalde Brandon Johnson, es un evento benéfico de natación en aguas abiertas que reúne a nadadores, defensores, líderes cívicos, organizaciones medioambientales y miembros de la comunidad para celebrar el río Chicago y su extraordinaria transformación. El Ayuntamiento de Chicago y el alcalde Brandon Johnson actúan como socios principales, lo que refleja el liderazgo de la ciudad en la recuperación del río y la ampliación del acceso público seguro a sus vías navegables. Su apoyo permitió que se celebrara un evento de esta envergadura en pleno centro de la ciudad, lo que reforzó la transformación del río y consolidó la «Chicago River Swim» como una tradición cívica en auge. Celebrada en 2025, la Swim supuso un momento histórico al convertirse en la primera prueba organizada de natación en aguas abiertas en el río Chicago en 98 años. El acto conmemora décadas de inversión medioambiental, liderazgo político y esfuerzo comunitario que han permitido que el río sea un lugar seguro para el contacto humano y se haya reanudado su uso público. Organizada por A Long Swim, la travesía a nado por el río Chicago recauda fondos esenciales para la investigación de la ELA y amplía el acceso a la enseñanza de la natación y la seguridad acuática para los jóvenes de comunidades desfavorecidas, al tiempo que posiciona al río Chicago como un bien público compartido y un símbolo del progreso medioambiental de la ciudad. Para obtener más información, visita , ChicagoRiverSwim.org y.

ACERCA DE «A LONG SWIM»«A Long Swim» es una organización sin ánimo de lucro que diseña y gestiona pruebas de natación en aguas abiertas con el fin de recaudar fondos para la investigación de la ELA. Fundada por los hermanos Doug McConnell y Ellen McConnell Blakeman tras el fallecimiento de su padre a causa de la ELA —y después de que a Ellen le diagnosticaran posteriormente la misma enfermedad—, la organización ha recaudado más de 3,5 millones de dólares para la investigación de la ELA en el Laboratorio Ozdinler de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. Doug, un nadador de maratón de talla mundial, ha conquistado algunas de las aguas más exigentes del mundo, entre ellas el Canal de la Mancha, la isla de Manhattan, el Canal de Catalina y el Canal de Molokai, y ha aprovechado sus habilidades para recaudar fondos para la lucha contra la ELA.

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FUENTE A Long Swim