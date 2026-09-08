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Bladex concreta exitosa Emisión de Deuda en el Mercado De Capitales Mexicano

PR Newswire

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CIUDAD DE PANAMÁ, 8 de septiembre de 2026

CIUDAD DE PANAMÁ, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex, Inc. (NYSE: BLX) anunció la exitosa colocación de una nueva emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo (Cebures) en el mercado de deuda pública de México, por un monto total de MXN 5,000 millones. La operación registró una demanda por MXN 7,779 millones, lo que permitió al Banco colocar la totalidad del monto autorizado y alcanzar una sobresuscripción de 1.56 veces el monto emitido.

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Los certificados fueron emitidos a un plazo de tres años, bajo una estructura de tasa variable, con un rendimiento referenciado a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de Fondeo a un día hábil (TIIE de Fondeo), más 58 puntos base. La sólida demanda observada refleja el interés de los inversionistas institucionales en la fortaleza financiera y el perfil crediticio de Bladex.

En relación con la transacción, Eduardo Vivone, Vicepresidente Ejecutivo de Tesorería y Mercados de Capitales de Bladex, comentó:

"El resultado de esta transacción demuestra la profundidad y el dinamismo del mercado institucional mexicano, así como la capacidad de Bladex para acceder consistentemente a fuentes de financiamiento diversificadas y competitivas. La sobresuscripción alcanzada y las condiciones obtenidas reafirman la efectividad de nuestra estrategia de fondeo y fortalecen nuestra flexibilidad para continuar apoyando a nuestros clientes en toda la región."

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Por su parte, Jorge Salas, Presidente Ejecutivo de Bladex, señaló:

"Esta emisión representa un nuevo hito en nuestra trayectoria en el mercado de capitales mexicano y refleja el reconocimiento de los inversionistas a la solidez del modelo de negocio de Bladex. Continuaremos fortaleciendo nuestra presencia en mercados estratégicos y ampliando nuestras capacidades para impulsar el comercio exterior y el desarrollo económico de América Latina y el Caribe."

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La emisión obtuvo las máximas calificaciones crediticias a nivel local, con "mxAAA" por parte de S&P Global Ratings, S.A. de C.V., y "AAA (mex)" asignada por Fitch México, S.A. de C.V..

Participaron como intermediarios colocadores Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México.

Bladex es un banco originalmente establecido por los bancos centrales de la región, inició operaciones en 1979 y hoy brinda soluciones financieras a instituciones financieras y corporaciones en toda la región. Con sede en Panamá, cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia y México, una agencia en Nueva York y una licencia de representación en Perú. Bladex cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992 y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de una década. Entre sus accionistas se encuentran bancos centrales, bancos estatales y entidades representativas de 23 países de América Latina y el Caribe, así como bancos comerciales e inversionistas institucionales y privados.

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Para más información acerca de Bladex, favor acceder a su página web www.bladex.com, o contactar a:

Peter StanziolaVPS, Tesorería y Mercados de CapitalesCorreo electrónico: pstanziola@bladex.com Tel.: +507-210-8500Dirección Casa Matriz: Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este, Panamá, República de Panamá.

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FUENTE Bladex