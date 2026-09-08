Samsung y TSMC cierran alianzas con ASML para impulsar la producción de chips

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El fabricante neerlandés de maquinaria para semiconductores ASML Holding ha alcanzado sendos acuerdos con Samsung y TSMC para avanzar en la industria de producción de chips con el objetivo de aumentar su productividad y ampliar la fabricación, en línea con el importante desarrollo del sector de la IA y su elevada demanda.

ASML ha puesto en marcha una iniciativa para fomentar la implantación de fotomáscaras --plantillas utilizadas en la fabricación de chips-- de 12 pulgadas, frente al actual paradigma típico del sector, que utiliza fotomáscaras de 6 pulgadas.

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Con este desarrollo de la infraestructura de producción, se incrementaría el volumen generado, así como la productividad, gracias a la reducción de costes y a la eliminación de ciertas limitaciones asociadas al actual ensamblaje.

De esta manera, el gigante surcoreano Samsung Electronics y Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), mayor contratista mundial para la fabricación de microprocesadores, han decidido dar un paso adelante para unirse a ASML en este proyecto que permitirá precisamente a los fabricantes de chips aprovechar al máximo sus recursos y adaptarse al desarrollo de la inteligencia artificial ante una demanda cada vez mayor.

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"Siempre hemos creído que cuando la industria colabora para resolver problemas complejos, se abren posibilidades que ninguna empresa podría alcanzar por sí sola. Al aunar la experiencia de toda la cadena de valor de la industria, esperamos seguir ofreciendo los beneficios de la tecnología de vanguardia mediante la innovación continua, que reduce las barreras y hace que las soluciones avanzadas sean accesibles a gran escala", ha indicado el presidente y director consejero delegado de TSMC, C.C. Wei.

"La era de la IA está transformando la industria de los semiconductores y aumentando la importancia de la innovación tecnológica en toda la cadena de valor. Samsung se compromete a mantener su liderazgo en la fabricación avanzada de semiconductores, incluyendo memorias y fundición, mediante tecnologías innovadoras y sólidas alianzas. Al fortalecer aún más nuestra colaboración con ASML, estamos sentando las bases para la próxima generación de innovación en IA y semiconductores", ha sostenido el vicepresidente y consejero delegado de Samsung Electronics, Young Hyun Jun.

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Por su parte, el presidente y consejero delegado de ASML, Christophe Fouquet, ha agradecido a ambas compañías su colaboración y su compromiso como fabricantes de chips con la mejora del sector de los semiconductores.

Una vez publicados los anuncios, Bank of America ha reiterado su precio objetivo de compra de las acciones de ASML fijado en los 2.452 euros, frente a los 1.526 que marcaba este martes en la Bolsa de Ámsterdam con un incremento del 1,71%.

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"El anuncio más importante desde el punto de vista estratégico es la iniciativa de la industria liderada por ASML y TSMC para desarrollar un ecosistema de fotomáscaras de 12 pulgadas. Las empresas afirmaron que las máscaras más grandes deberían mejorar la productividad, reducir los costos de fabricación de chips y eliminar las limitaciones de ensamblaje", ha señalado al respecto los analistas de Bnak of America.