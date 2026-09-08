Rusia rechaza la posibilidad de restablecer el acuerdo del grano en el mar Negro

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Moscú, 8 sep (EFE).- Rusia considera inaceptable e irreal la posibilidad de restablecer la iniciativa de grano en el mar Negro, que permitiría el tránsito de buques con cargamentos desde puertos ucranianos, declaró hoy el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

"Ahora intentan restablecerla. Esto es totalmente inadmisible y totalmente irreal", aseveró en una entrevista a la bloguera rusa Yulia Menshova en YouTube.

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La Iniciativa de Granos del Mar Negro fue un acuerdo firmado en julio de 2022 por Ucrania, Rusia, Turquía y las Naciones Unidas para permitir la exportación segura de grano, alimentos y fertilizantes desde puertos ucranianos.

Rusia se retiró de este acuerdo en 2023 tras denunciar reiteradamente el incumplimiento de las demandas rusas incluidas en este documento y múltiples ataques ucranianos con drones marítimos contra buques rusos en el mar Negro.

Lavrov señaló que tras la intensificación de los ataques rusos contra la infraestructura portuaria ucraniana en la región de Odesa que prácticamente ha bloqueado la exportación ucraniana, Kiev ha señalado que "no lograrán sobrevivir el invierno y es necesario hace algo".

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"Ellos propusieron, convencieron a los turcos de implementar en el mar Negro una moratoria ruso-ucraniana a los ataques contra buques que llevan cargamento civil. Pero es imposible de controlar" qué llevan en realidad estos buques, indicó.

Recordó que "eso ya pasó hace tres años con la iniciativa del mar Negro que nos propuso aceptar el secretario general de la ONU, António Guterres, y nosotros la aceptamos".

"Nosotros advertimos que los ataques terroristas ucranianos contra objetivos civiles en Rusia, incluyendo las refinerías, tendrían una respuesta, que sería más dolorosa para Ucrania. Y esto es lo que sucede ahora", sostuvo.

En ese contexto denunció que Occidente no permitió a Ucrania lograr un acuerdo de paz con Rusia, particularmente en abril de 2022, cuando "el entonces primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se los prohibió categóricamente".

"En algún lado dijo que no prohibió nada, que les dijo que ellos mismos decidieran: si decidían continuar combatiendo, Occidente les apoyaría. Él miente", aseguró el jefe de la diplomacia rusa, citando artículos de la prensa estadounidense.

Añadió que "en el sentido histórico Occidente, y particularmente Europa, es un animal mortalmente herido. Se torna mucho más peligroso".EFE