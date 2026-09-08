Ronal Longa, el deportista colombiano a seguir en los Juegos Suramericanos de Santa Fe

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Bogotá, 8 sep (EFE).- El atleta Ronal Longa, el primer colombiano en bajar de los 10 segundos en los 100 metros planos, será el deportista del país andino a seguir en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, que se celebrarán en esa provincia argentina entre el 12 y 26 de septiembre próximos.

El corredor de 22 años paró en 9.85 segundos el reloj el pasado 27 de junio en el Campeonato Panamericano Mayores de Atletismo, que se celebró en el estadio Alfonso Galvis de Medellín, y ganó el oro.

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También estableció el récord nacional absoluto; superó la marca suramericana, que estaba en poder desde 2025 del brasileño Erik Cardoso (9.93 segundos) y clasificó a los Campeonato Mundial de Atletismo y a los Juegos Panamericanos de 2027.

Colombia tendrá en Santa Fe a más de 420 representantes en 35 deportes en esta competición que hace parte del ciclo olímpico de cara a Los Ángeles 2028. Entre ellos figura, además de Longa, la gran estrella del país, el gimnasta Ángel Barajas, actual medallista de plata de la barra fija en París 2024.

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El deportista de 20 años viene motivado tras haberse colgado cuatro oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, disputados en julio pasado, y espera engrosar la lista de medallas de Colombia en los Suramericanos.

También estarán Tatiana Rentería, la luchadora que ganó un bronce en la prueba femenina de los 76 kilogramos, y Flor Denis Ruiz, plata en el lanzamiento de jabalina del Mundial de Atletismo de 2023.

Igualmente, Sara López, múltiple campeona mundial y regional en el tiro con arco compuesto, buscará un nuevo oro en los Juegos Suramericanos para agrandar su leyenda en este deporte.

El Comité Olímpico Colombiano (COC) designó a la patinadora de velocidad Gabriela Rueda y al patinadora artístico Brayan Carreño como los abanderados del país, al reconocer su trayectoria en sus respectivas disciplinas.

Rueda, de 25 años, ha obtenido oros en Juegos Olímpicos de la Juventud, Campeonatos Mundiales, Juegos Mundiales, Juegos Panamericanos, Panamericanos Junior, Juegos Suramericanos, Juegos Centroamericano y del Caribe y Juegos Bolivarianos, por lo que en Santa Fe espera agrandar su palmarés.

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Carreño, por su parte, llegará a la competencia en Argentina como seis veces campeón mundial y vigente campeón de los Juegos Suramericanos tras su triunfo en la edición de Asunción 2022.

Otros de los deportistas destacados que participarán en los Suramericanos son los ciclistas Kevin Quintero, ganador del keirin en el Mundial de Ciclismo en Pista de Glasgow en 2023, y Stefany Cuadrado, que conquistó el bronce en el keirin del Mundial de Pista de Chile 2025.

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Ellos estarán acompañados en esa disciplina por Mariana Pajón, bicampeona olímpica de BMX, quien se aventurará en la pista a buscar una medalla más para su holgado palmarés. EFE