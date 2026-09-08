Mamdani publica archivos del 11-S que revelan que Nueva York ocultó que el aire era tóxico

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Nueva York, 8 sep (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este martes la publicación de miles de documentos que revelan que las autoridades de la ciudad en ese momento ocultaron que el aire en la Zona Cero de los atentados del 11 de septiembre de 2001 era "tóxico".

"Son documentos que muestran lo que la ciudad sabía sobre el aire tóxico alrededor de la Zona Cero, cuándo lo supo y cómo actuó para limitar su responsabilidad", aseguró Mamdani en una rueda de prensa unos días antes de que se cumplan 25 años del atentado, acompañado por supervivientes y familiares.

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El alcalde informó que se divulgarán más de 170.000 páginas de registros municipales que muestran, entre otras cosas "cómo se encontró amianto prácticamente en todos los lugares examinados".

Esta será la primera tanda de documentos, pero el edil avanzó que se compartirán más durante los próximos meses en una página web creada para la ocasión.

Además, Mamdani recordó que en su primer presupuesto incluye 34 millones de dólares destinados a un portal público que proporcione información sobre la respuesta de la ciudad al ataque: "Muchos han impedido deliberadamente la divulgación de este tipo de documentos".

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Personal especializado asistirá a quienes deseen revisar estos documentos para solicitar los fondos de asistencia destinados a las víctimas del 11-S.

"La única información omitida será la información de identificación personal y las evaluaciones de seguridad de edificios del Bajo Manhattan que, de publicarse hoy, todavía podrían plantear riesgos de seguridad. Nada más será censurado", prometió.

La divulgación de los archivos pone fin a dos demandas de la organización 9/11 Health Watch contra la ciudad y a años de restricciones para acceder a información sobre la calidad del aire y las preocupaciones de salud relacionadas con el atentado.

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Miles de personas que vivieron, trabajaron o estudiaron cerca de la Zona Cero tras los atentados han enfermado durante estos años.

Según el alcalde, miles de trabajadores siderúrgicos, bomberos y empleados de oficina recuerdan el 11 de septiembre "cada vez que respiran con dificultad, que tienen que tomarse una pastilla y cada vez que se les administra otra dosis de quimioterapia".

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"Casi 25 años después han muerto más personas por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre que las que murieron el propio día del atentado", lamentó el alcalde. EFE

(vídeo)